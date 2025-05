Roban la casa del hijo del ex secretario de Sinfra y amigo del actual edil de Oaxaca (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de mayo. Este domingo por la tarde, varios sujetos ingresaron al domicilio del empresario inmobiliario Luis Enrique Salvatierra Tort ubicado en la agencia de San Felipe del Agua al norte de la capital del estado.

De acuerdo a reportes los rateros sustrajeron 3 millones de pesos en efectivo de una caja fuerte, además de otro millón de pesos en joyas, relojes de lujo y alhajas.

Al parecer la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación por robo a casa habitación, aunque hasta el momento no hay detenciones, ni líneas de investigación claras divulgadas públicamente.

El padre de la víctima, Netzahualcóyotl Salvatierra López, fungió como secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), en los sexenios de Gabino Cué y Salomón Jara.

Fue uno de los empresarios beneficiados por el régimen del entonces gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano.

Como administrador único de su empresa Cocoa Constructora S. A de C. V., Salvatierra López le compró al gobierno del estado a precio de ganga 461 lotes en el centro turístico de Bahías de Huatulco, justo tres meses antes de que concluyera el sexenio del ex secretario de Gobernación y ex diputado federal del PAN.

El ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción logró que a finales de agosto de 1998 el gobierno estatal le vendiera en tan sólo 2 millones de pesos más de 7 hectáreas de terrenos urbanizados en la zona que actualmente se conoce como Fraccionamiento “Coyula”, un populoso asentamiento localizado al norte de Santa Cruz Huatulco.

