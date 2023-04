Rinden homenaje a la memoria de Álvaro Carrillo en su aniversario luctuoso número 54 (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de abril. En su aniversario luctuoso número 54, la Verde Antequera honró la memoria de uno de los compositores y cantantes más prodigiosos de nuestro estado, Álvaro Carrillo.

Familiares, autoridades estatales y municipales, así como las personas que lo admiran, honraron la memoria del músico nacido en San Juan Cacahuatepec, conocido por su legado musical a nivel internacional, el cual ha traspasado las barreras del tiempo.

El homenaje tuvo lugar en el Jardín Carbajal en la ciudad de Oaxaca de Juárez, y las intervenciones musicales estuvieron a cargo del Coro Hilos de Plata de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, integrado por personas de la tercera edad, así como del intérprete Mario Carrillo, hijo del compositor oaxaqueño.

Éxitos como Sabor a mí, El Andariego, Luz de Luna, Un Poco Más, La Mentira, entre otras, hicieron vibrar al público ante el recuerdo vivo del cantautor, cuyas piezas han sido interpretadas por diversos artistas como José José, Luis Miguel, Carlos Cuevas y otros intérpretes en México y otras latitudes.

En representación del Gobernador del Estado de Oaxaca Salomón Jara Cruz, el secretario de las Culturas y Artes, Víctor Cata, mencionó que “Oaxaca se distingue en México y en el mundo por la enorme riqueza y diversidad de sus culturas y la música oaxaqueña es muestra de lo poderoso de nuestras tradiciones, somos semillero de músicos y de compositores que son siempre referente internacional”.

El funcionario estatal reconoció al “Cancionero Oaxaqueño, ese ‘Andariego’ que se ha quedado entre nosotros para perpetuarse como uno de los grandes compositores e intérpretes de México, que con su Luz de Luna y Sabor a Mí conquistó escenarios a través de muchas voces de grandes artistas, hoy a 54 años de su partida sigue estando vigente en los repertorios de las y los mexicanos, desde un bolero hasta una chilena, interpretado por Pepe Jara o Frank Sinatra”, reiteró.

Agradeció la invitación a Mario Carrillo Incháustegui para acompañarlo en este homenaje a su padre, que con sus letras siempre armoniosas y su guitarra como compañera eterna, ha musicalizado.

A la conmemoración del aniversario luctuoso del “Rey del Bolero”, asistió la secretaria de Educación Delfina Guzmán Díaz y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri.

En su intervención Carrillo Incháustegui recordó que tras la muerte de su padre, el 3 de abril de 1969, sus hijos se han dedicado a compartir la herencia musical del virtuoso cantautor.

Recordó que su padre y su madre fallecieron en un desafortunado accidente automovilístico, que enlutó no sólo a su familia, sino a la música.

“Sus canciones han sido grabadas millones de veces. Nos atrevemos a asegurar que no hay persona de habla hispana en el mundo que no conozca la letra de Sabor a mí. Sin embargo, los reconocimientos otorgados por la industria suman apenas unos 20. No obstante, el afecto de sus millones de seguidores, es lo más valioso que sostiene el recuerdo de Álvaro Carrillo”, afirmó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir