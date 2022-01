Rinde protesta Rigoberto Chacón Pérez como Presidente Municipal Constitucional de la Villa de Zaachila (18:45 h)

Villa de Zaachila, Oax. 1 de enero. Durante sesión solemne de cabildo, el Dr. Carlos Rigoberto Chacón Pérez, rindió protesta como Presidente Municipal Constitucional de la Villa de Zaachila para el período 2022-2024 de este municipio.

Reunidos en el Teatro “Zaachila 600 años”, en el centro de la población, el ahora Presidente Municipal, recibió de manos de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (SEMAEDESO), Helena Iturribarría Rojas, en representación del Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, el bastón de mando para conducir los trabajos en beneficio de las familias de Zaachila.

Al rendir protesta como Presidente Municipal Constitucional, el Dr. Carlos Rigoberto Chacón Pérez, se comprometió hacer cumplir la ley, trabajar en favor de cada habitante del municipio, enfatizando que la prioridad para su cabildo serán las familias de este municipio.



“Me comprometo a trabajar sin discriminar a nadie, hacer cumplir los derechos de los habitantes de cada barrio, colonia y agencia, tanto del casco municipal como de la zona oriente, agradeciendo la confianza depositada en mi y en nuestro equipo de trabajo; además de ser incluyente con la propia ciudadanía y seguir la encomienda de nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Zaachila”.

Al culminar la sesión solemne, el edil de la Villa de Zachila procedió al pase de lista de las fuerzas de seguridad municipal de esta demarcación de los Valles Centrales, donde exhortó a los elementos a dirigirse con respeto a la sociedad, a trabajar por el camino de la rectitud, por el bien y la seguridad de las familias de zaachileñas.

Compartir