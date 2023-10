Rinde protesta Carmelita Ricárdez Vela como presidenta del PRI Estatal de Oaxaca, ratifican a Liz Concha en la Secretaría General (13:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. Tras la renuncia de Javier Villacaña Jiménez a la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien se sumó a las actividades partidistas en el CEN para las próximas elecciones, la ex dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) de Oaxaca rindió protesta como la lideresa del PRI en el estado.

En representación de Moreno Cárdenas, el Secretario de Operación Política del CEN del PRI y ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, tomó la protesta del Ricárdez Vela como presidenta estatal del Revolucionario Institucional y de igual manera ratificó a la diputada local Lizbeth Anaid Concha Ojeda, en la Secretaría General del partido.

En entrevista con ADNsureste.info Ricárdez Vela, manifestó que una de las primeras acciones al frente del PRI, es sumar y convocar al partido a abrir las puertas y dar oportunidad a todos los priístas, “que sepan que aquí tienen un partido fuerte, dispuesto a sumar y a dar cabida a las legítimas aspiraciones de todos los priístas, que tengan una propuesta en bien de Oaxaca”.

Arropada por diputados locales, y líderes de organizaciones del partido, la nueva dirigente señaló que con respecto a las candidaturas uninominales como plurinominales para las próximas elecciones del 2024, se tomarán de acuerdo a las decisiones que se den primero en el Consejo Político Nacional y luego el Consejo Político Estatal, “entonces será hasta que salgan las convocatorias y el Consejo Político, tanto nacional como estatal, y determinen el método para la selección de candidatos”.

Sin embargo, expresó que esta vez se va a tomar en cuenta, la trayectoria de las y los priistas que siempre han estado trabajando en las filas del partido y no otorgarle las candidaturas plurinominales a gentes que no tienen el suficiente trabajo dentro del partido como se ha dado en otras ocasiones.

Indicó que es deseo del presidente del Comité Ejecutivo Nacional Alejandro Moreno Cárdenas y de la militancia que se impulse y se reconozca la militancia y el mérito partidista, que no lleguen advenedizos y a la primera de cuentas traicionan, sino que se reconozca el mérito partidista y la militancia, “tenemos grandes cuadros, tenemos personajes extraordinarios, reconocidos socialmente y es momento de brindarle las oportunidades”.

Dijo que las puertas del partido están y seguirán abiertas para todo el que quiera afiliarse, a trabajar y aportar al PRI, pero las candidaturas se otorgarán para quienes realmente tengan el mérito partidista.

La dirigente priista recalcó que el partido está abierto de par en par para que se acerquen todos, “sé que hay mucha gente que está arrepentida, que está decepcionada, que entienden que les vendieron espejitos y se fueron con el canto de las sirenas y que ahora comprenden que no”.

“No se trata solamente de un partido distinto al PRI, si no que se trata del rumbo que queremos para el país, se trata de la certeza que se requiere para las instituciones, se trata de la seguridad pública, se trata de las oportunidades de trabajo, el crecimiento personal, las oportunidades de poner un negocio y que sepas que puedes trabajar libremente sin que te amenacen o te condicionen, se trata de garantizar la democracia y de la supervivencia de nuestras instituciones que costaron incluso vidas, como por ejemplo el INE como la Suprema Corte de Justicia, se trata de un beneficio en general y no particular”, dijo la priista.

Resaltó que de lo que se trata es que los empresarios puedan seguir creciendo sus empresas y generando empleos bien remunerados, que no se conformen solo con que no los multen, con que no los molesten, sino que les den garantías para tener el cimiento económico y seguridad en sus empresas y en lo personal, se trata que desde el empresario más encumbrado hasta el mezcalero más humilde se sientan seguros.

Mencionó que se trata de hacer un proyecto de nación que siga construyendo México y no que retroceda como ha pasado en los últimos 5 años, “ahora hasta los que ahorran poquito les están cobrando o les van a cobrar impuestos, cuando que ya desde que ganaron ese dinero ya pagaron impuestos, es decir, ahora hay una doble tribulación, te cobran cuando ganas el dinero y te van a cobrar ahora hasta por ahorrar, ofrecieron que no iban a subir los impuesto, se trata de garantizar que el país tenga viabilidad estamos por arriba del 50% de deuda”.

“Que las madres de familia tengan vacunas para sus hijos y tengan prevención de cáncer cérvico uterino, se ha duplicado el número de muertes de mujeres con cáncer porque dejamos de prevenir, con Prospera, las mujeres se revisaban obligatoriamente en sus comunidades, les hacían el Papanicolaou y si se detectaba alguna persona que tuviera Papiloma, indicios de cáncer, entraban los gastos catastróficos del Seguro Social y les pagaban todos sus tratamientos, todo eso dejó de hacerse, si no es casualidad que 50% de mujeres más estén muriendo de las que murieron anteriormente, eso es un crimen, eso se pudo haber evitado”, aseguró Ricárdez Vela.

Finalmente, hizo un llamado a todos los priístas para decirles que el CDE de su partido y su presidenta está para servirles, para respaldarlos, para abanderar sus causas, que el partido está abierto de par en par para darle la bienvenida a toda la ciudadanía que desee un mejor rumbo del país.

Reconoció que efectivamente han cometido errores pero que también han demostrado que saben gobernar, que saben fortalecer las instituciones y garantizar la libertad de expresión, la libertad de culto, el voto libre y secreto, las elecciones democráticas, “entonces estamos aquí para servirles, un llamado también a los militantes del PAN y del PRD, aunque somos equipo como Frente Amplio por México y vamos a ganar, con sociedades a la cabeza y un saludo de nuestro presidente nacional para que sepan que la indicación que tengo de él es que sumemos a todos conciliemos a todos y trabajemos juntos por Oaxaca y por México”.

