Riña deja un macheteado y el aseguramiento de un arma hechiza (17:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 23 de abril. Una aparente riña dejó a dos personas aseguradas, un herido y el decomiso de un arma de fuego hechiza.

Ocurrió alrededor de las 9:15 horas, a la altura de la esquina que forman las calles Benito Juárez y Francisco Villa, de la colonia Cuauhtémoc de esta ciudad.

Una mujer relató que su casa llegó su hermano Mario de 33 años de edad, con la intención de ver a su padre que se encuentra enfermo de diabetes, pero en ese momento dos personas lo empezaron a golpear.

“A mi hermano de lo atendió la Cruz Roja Mexicana, ya que presentaba golpes en la cara producidas por machete y un rozón de bala, en el costado derecho del tórax”, reveló.

Añadió que a pesar de que su consanguíneo estaba herido, la policía se lo llevó esposado, para que rindiera su declaración.

A lugar se apersonaron elementos de las policías Municipal y Estatal, así como elementos de la Guardia Nacional.

Agregó que detuvieron a otras dos personas, las cuales no fueron las aparentes responsables de agredir a su hermano con un machete. Además de que los culpables se encerraron en su domicilio y responden a los nombres de Juan Carlos B. C., de apodo “El Chango”, y Jairo B. C., mismos que habitan a un costado de su casa.

Así también que a uno de los detenidos le decomisaron un arma de fuego de fabricación casera, de calibre .22 milímetros. Pero que las otras personas que se ocultaron poseen un rifle, cuyo calibre desconoce.

“No sólo nosotros hemos sido los agredidos en la colonia, también de los vecinos Nezahualcóyo en las calles Nezahualcóyotl y Benito Juárez”, señaló.

Pidió justicia por lo ocurrido, además de que encarcelen a los responsables, “a mi hermano lo agredieron a machetazos, también a mi otro hijo”.

Subrayó que a El Chango y su hermano se creen unas personas intocables, que nada se les puede hacer, además de que parece que mandan y gobiernan en la colonia Cuauhtémoc.

Compartir