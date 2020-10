Riesgo de contagio por Covid-19 aumentó en 7 estados del país; en 5 disminuyó, y sólo uno se mantiene en riesgo bajo (20:45 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. El próximo lunes 12 de octubre la actualización del Semáforo Epidemiológico advierte que el riesgo de contagio aumentó en siete estados del país; en cinco disminuyó, y sólo uno se mantiene en riesgo bajo, con lo que la semana entrante 17 entidades, equivalentes al 53% del territorio, arrancarán en color naranja, 14 en amarillo y sólo uno, que es el caso de Campeche, se mantiene en verde.

En el informe sobre la pandemia de este viernes, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá detalló que los estados donde se incrementa el nivel de peligro de contagio, de acuerdo con el semáforo que se mantendrá por los próximos 15 días a partir del lunes, son: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Querétaro y Sinaloa, al pasar de un riesgo moderado a alto, es decir de amarillo a naranja.

Mientras que Baja California Sur, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz, se transitó del naranja a amarillo; en 20 estados el nivel de riesgo se mantuvo, y en el caso extraordinario de Campeche que por segunda vez repite en color verde con el nivel de riesgo bajo.

En su intervención el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reiteró que el semáforo es una guía de referencia, no obstante, las decisiones específicas de abrir o no actividades ya depende de cada gobernador o gobernadora. Pues reiteró que al tratarse de una enfermedad que no cuentan con tratamiento ni vacuna, deben prevalecer las medidas de precaución sin miramientos en el color del semáforo en el que se encuentre cada entidad.

Con un ligero aumento en la cantidad de casos estimados y de ocupación hospitalaria, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía actualizó a 809,751 casos confirmados; 83,507 las defunciones; 956,251 negativos. Así como 939,600 de casos estimados, y 94,804 las defunciones estimadas por causa del virus SARS-Cov-2.

Eje Central

Compartir