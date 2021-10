Ricardo Monreal responde a Bartlett; le pide recato y prudencia (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. El senador Ricardo Monreal le mandó un mensaje a «las personas servidoras públicas de la Comisión Federal de Electricidad» en el que las conminó al recato y la prudencia.

Lo anterior, luego de que el titular de la empresa aludida se refiriera a la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador e hiciera un llamado a leer bien la exposición de motivos de la misma «para no quedarse con información interesada y pagada de supuestos expertos».

En su amplia defensa de la propuesta de reforma constitucional en materia energética, Manuel Bartlett consideró que la configuración actual del sistema eléctrico es un atraco contra el pueblo de México y consideró que las normas son injustas «hasta en la relación de empresas con empresas».

Al respecto, el senador Monreal, además de pedir «recato y prudencia», consideró que se debe esperar a que «el Constituyente Permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas», además, aseguró que actuarán con «responsabilidad y congruencia».

En conferencia de prensa, Bartlett se refirió a las empresas privadas que podrían interponen una demanda para pago de indemnizaciones por la cancelación de contratos, derivada de la reforma constitucional, al afirmar que si recurren al mecanismo judicial de ninguna manera se les indemnizara.

«Se van a cancelar (los contratos) y no (se va a indemnizar). Por eso los invitamos a que participen en un sistema que les conviene, porque esta telaraña que inventaron no es sostenible y no lo vamos a aceptar en el gobierno mexicano. No hay aquí indemnizaciones», aseveró.

Además, conminó a los partidos políticos (senadores y diputados) a que discutan sobre si quieren «quedarse con lo que existe», en cuestión de legislación energética, lo cual, a su parecer, es «un atraco al país que no puede subsistir, además de que nos pone en «peligro».

El titular de la CFE fue más allá, al asegurar que la iniciativa enviada por el presidente López Orador a la Cámara de Diputados es un análisis detallado de la «aberración en el sistema eléctrico».

«Por ser la electricidad el insumo más importante, un fluido de vida para todos los mexicanos, sostenemos que no puede estar en manos de empresas particulares cuyo objetivo es esencialmente distinto a un servicio público», enfatizó el funcionario.

De la misma manera, dijo que la CFE fue hecha «pedacitos» y acusó a la iniciativa privada de realizar un «robo», además de que hay contratos extraños, denominados legados, cuyo manejo «genera enormes pérdidas» para la empresa.

Aquí puedes escuchar la conferencia completa de Manuel Bartlett a la que contestó Ricardo Monreal.

24 Horas/Fotos:Cuartoscuro

