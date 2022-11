Ricardo Monreal: “No vamos a ser instrumento de simulación ni de perversidad de nadie” (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, no adelanta su salida de su partido político, pero dijo tajante que no será instrumento de manipulación de nadie, mucho menos del gobierno.

“No quiero adelantar nada, porque no quiero que me suceda lo de Juanito y el lobo, ya cuando tomemos la decisión lo sabrán todos. Lo único que digo es que actuaremos con dignidad y que no vamos a ser instrumento de simulación ni de perversidad de nadie, menos del gobierno”, sostuvo en entrevista con Salvador García Soto en el programa A la Una para el Heraldo Radio.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta vaticinó que en la marcha que convoca el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de noviembre será la manifestación más grande de la historia del México moderno, en la que prevé una asistencia de más de un millón de mexicanos.

“Los que van a marchar son simpatizantes del Presidente. Van a convocar a más de un millón de personas. Las marchas a las que convocaba el Presidente cuando era líder político tenían una causa y teníamos muchos obstáculos, como dinero para llevar a la gente”, indicó.

Afirmó que el titular del Ejecutivo Federal es un hombre fuerte y tiene el 60% del respaldo popular, así como 22 estados gobernados por Morena, el Congreso de la Unión y congresos locales, encabezados por ese partido político, por lo que ahora tendrá mucho más respaldo.

Incluso lanzó un llamado a que se actúe con serenidad porque “este tipo de manifestaciones polariza más al país”.

Luego, Monreal Ávila detalló que el sábado se organizó la Primera Convención Nacional por la Reconciliación, donde dijo que no debe haber polarización. “Es una reflexión en voz alta”, expuso en entrevista con Jesús Martín Mendoza en Noticias de la Tarde por El Heraldo Televisión.

El Heraldo de México

