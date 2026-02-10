Esto, tras la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, y las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la supuesta relación del PAN con el narcotráfico.

Ricardo Anaya destacó que la prioridad es que los partidos políticos que acepten dinero del crimen organizado pierdan su registro.

“Si quieren pacificar al país, lo primero que tienen que hacer es acabar con sus vínculos con el crimen organizado”, afirmó.

Respecto a la reforma electoral, el excandidato presidencial señaló que el objetivo de Morena es controlar las elecciones y criticó la falta de sanciones para quienes pacten con la delincuencia. También se refirió a la reforma de 40 horas, proponiendo cambios para garantizar dos días de descanso y evitar la explotación laboral.

En cuanto a la situación en Cuba, el Senador blanquiazul respaldó la ayuda humanitaria, pero condicionada a que el gobierno mexicano condene la dictadura y exija respeto a los derechos humanos.