Ricardo Anaya da respuesta épica a López Obrador (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, concedió de forma épica un permiso al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se tome una caguama.

Y es que esta mañana, en su conferencia de prensa, el mandatario celebró el triunfo de Morena en 11 gubernaturas y dijo que pediría permiso al panista para tomarse una caguama “Pacífico”, en referencia a la zona donde se obtuvo el mayor triunfo.

Sin embargo, Anaya Cortés le volteó la pichada y dijo que se lo concede, de hecho, él se estaba tomando una “Victoria” en el poniente de la Ciudad de México y en Querétaro, lugares que levantó el triunfo el Partido Acción Nacional.

“Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE”, dice en un video subido a sus redes sociales.

Además, Ricardo Anaya le manda un saludo al presidente López Obrador y le dice que se ven en el 24, es decir, en las elecciones presidenciales de ese año, donde espera volver a ser candidato.

