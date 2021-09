Ricardo Anaya al Presidente: «se cae a pedazos el teatrito Andrés Manuel» (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. En un nuevo video, Ricardo Anaya señaló que la investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) «se cae a pedazos».

Lo anterior, luego de que revisara los documentos que le hizo llegar la Fiscalía, en los que Anaya encontró que la investigación sobre los sobornos de Odebrecht, las conclusiones de la FGR y del Departamento de Justicia de EU fueron opuestas.

«Del lado de los estadounidenses, en cambio, pues valoran las pruebas con seriedad», esto ya que, mientras la FGR destaca que los sobornos de Odebrecht fueron para que se aprobara la Reforma Energética, el Departamento de Justicia de EU señaló -en el caso de México- que los pagos fueron para obtener contratos de obra pública.

De ahí que -según la investigación de EU- tomaron en cuenta las confesiones de quienes le pagaron a Lozoya, 4 millones mientras era parte del equipo de campaña de Peña Nieto y 6 millones «para obtener un contrato de obre en la ampliación de la refinería de Tula. Para la Fiscalía de López Obrador ese dato es irrelevante».

Y, destacó Ricardo Anaya, las investigaciones han dado diferentes resultados: mientras que del lado mexicano no se ha recuperado nada de ese dinero, no hay procesos concluidos «pero a mí me quiere cargar el muertito y meterme 30 años a la cárcel».

24 Horas

Compartir