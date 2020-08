Reviven audio de Julio Scherer pidiendo apoyo a empresario Julio Villarreal (19:05h)

Oaxaca de Juárez, 22 de agosto. En redes sociales circula de nueva cuenta un video de 2012 en el que se escuchan las voces de Julio Villarreal Guajardo, presidente de Grupo Villacero y el actual consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

En el audio de una duración de 3:58 minutos, se pude escuchar a Scherer Ibarra pidiendo ayuda insistentemente para alguien a quien llama “nuestro amigo”.

Al inicio del audio se escucha la supuesta voz de Scherer Ibarra diciendo que “ayer nos habló nuestro amigo, que te está buscando Jesús Zambrano de urgencia”, a lo que Villarreal Guajardo responde que “ya hablé con él, acabo de cortar con él”.

A pesar de que la grabación ya había sido difundida en el año 2012, Julio Scherer explicó en ese momento y entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula que él no era parte de una red de recaudación de fondos para benefeciar al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Incluso, Scherer Ibarra precisó que la grabación -difundida en aquel momento por el diario El Universal– que lo vincula con el empresario Julio Villarreal era parte “de la guerra sucia que se está haciendo para poner a todos en el mismo sitio”.

En abogado señaló que sí hubo una conversación telefónica, pero que el motivo fue la deuda del PRD, que se encargó de negociar y que se encontraba financiada dentro de banco Afirme, empresa en la que Villarreal se desempeña como presidente del Consejo de Administración.

A continuación la transcripción de la conversación:

Julio Scherer Ibarra (JSI): “Aquí vamos muy, muy bien…”

Julio Villarreal Guajardo (JVG): “Sí, sí”

JSI: “…mejor de lo que pensábamos. Entonces necesitamos que ojalá puedas ayudar a Zambrano”

JVG: “Déjame te digo. Ya lo apoyé con cinco cero, ¿me entiendes? Hace diez días…”

JSI: “Sí…”

JVG: “…hace ocho días. Él tuvo una urgencia… estuve trabajando en eso casi toda la semana…”

JSI: “Sí…”

JVG: “…tuvo una urgencia de más. Ya no nos fue posible…”

JSI: “Ayúdalo, tocayo”

JVG: “…pero lo que pidió al principio, tocayo, se le dio, lo que dijo. No se regateó nada, eh. Entonces nosotros estábamos, tocayo, desgraciadamente, me boto todos los candados. Mira, ya se le entregó esa cantidad, tocayo, ¿me entiendes? Ya apoyamos. La cantidad que se solicitó correctamente, esa se… yo me personalmente antes de venirme… el día que estuve en México, que hablámos el último día…”

JSI: “Oye, ¿y qué te pidió ahorita?”

JVG: “Me pidió una partecita más, no tanto como lo que te dije ahorita”

JSI: “¿Como cuánto?”

JVG: “Tres, tres cero…”

JSI: “Ayúdalo, ayuda”

(inaudible)

JVG: “Digo, tocayo, acabo de cortar ahorita con él, eh. Digo, deveras, me reporté también con (inaudible), o sea, pero ya apoyamos con cinco cero, ¿me entiendes?”

JSI: “¡Ayúdalo, tocayo, ayúdalo, ayúdalo!”

JVG: “Ahorita no lo puedo hacer. Digo, me gustaría decirte que sí, tocayo, ¿me entiendes? Pero me boto todos los pinches candados. Déjame ver qué puedo hacer, tocayo”

JSI: “Todo mundo va a responder ahí, tocayo. O sea, pero va muy bien”

JVG: “Sí, sí. No, tocayo. Tú me conoces, tocayo. Yo cuando… todo lo que pude, lo hice, eh. Esto ya es… Nomás, digo, dile ahora a tu amigo que yo he estado sin necesidad de cosas así de última hora… pude hacer lo que pude antes de venirme, te digo, estuve yo con él, me junté yo personalmente al mover toda la situación”

JSI: “¡Ya nada más dale una franccioncita, tocayo!”

JVG: “Déjame ver, déjame ver. Mira, tocayo, me gustaría, creemelo sinceramente, decirte que sí. Pero, desgraciadamente, tú sabes que técnicamente en un tipo de negocios de estos, si te descuidas en algo es malo”

JSI: “Sí, claro”

JVG: “No es reversible. Si damos un pasito más allá… este lo dimos con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, ¿verdad? Y no nomás apoyamos por ahí, apoyamos por otro lado, eh”

JSI: “Ok. Pero si le puedes ayudar más va a salir muy bien ya esto, eh”

JVG: “Sí, no yo… tocayo, mira, también apoyé por el otro lado (inaudible) por el norte”

JSI: “Sí”

JVG: “¿Me entiendes? Osea, por que también me vino la llamada del otro lado. Entonces, digo, estoy, o sea… Esa cantidad que te mencioné, le sumas otro tanto y un poquito más”

JSI: “Ojalá que le puedas ayudar”

JVG: “Sí pero, fíjate bien, tocayo, te digo, o sea, esa cantidad que (inaudible) cinco cero más, o sea, seis cero por otro lado, eh”

JSI: “¡Ayúdanos, tocayo, ayúdanos! Ahorita le voy a hablar a nuestro amigo y le voy a decir que vas a hacer todo lo posible”

JVG: “Tocayo, pero sí dile lo que ya hice”

JSI: “Ok, ahorita le digo, pero…”

JVG: “Y lo hice en el tiempo adecuado y correcto (inaudible) esto ya está medio cabrón. Voy a ver qué puedo hacer, ¿verdad?, pero sí la veo muy cabrona, eh”

JSI: “Bueno… ayúdale, ayúdale, ayúdale”

JVG: “Está bueno. Ahí te encargo, nomás, dile que ya (inaudible) lo demás, ¿verdad?”

JSI: “Pero le voy a decir que le vas a tratar de ayudar (inaudible)… ok”

JVG: “Está cabrón, eh, pero ahí te encargo”

JSI: “Órale, sí tocayo”

