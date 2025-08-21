Revelan primeras fotos de tres detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó sobre la detención de 13 personas presuntamente involucradas en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos colaboradores cercanos de su administración. Y en redes sociales circulan las primeras fotos de los detenidos.

El crimen ocurrió el 20 de mayo de 2025 en Calzada de Tlalpan, colonia Moderna, y conmocionó al ámbito político capitalino.

Fotografías de los detenidos en Otumba

El periodista Carlos Jiménez difundió, a través de su cuenta personal en X, las fotografías de tres de los detenidos. Según la información que proporcionó, su captura se realizó a través de un operativo en Otumba, Estado de México, donde también se aseguraron armas de fuego y equipo de cómputo.

Brugada destacó que entre los detenidos se encontraban tres sujetos identificados como participantes directos en el homicidio, así como otros relacionados con la logística del ataque. “Quiero subrayar la coordinación interinstitucional entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de México”, expresó en conferencia de prensa.

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que las detenciones fueron resultado de meses de investigación en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Explicó que, tras el ataque, los responsables se concentraron en la colonia Barrio La Asunción, en Iztacalco, desde donde huyeron en una camioneta gris hacia Ecatepec, Estado de México.

El seguimiento incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia y labores de inteligencia que permitieron ejecutar 11 cateos: seis en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, y cinco en los municipios mexiquenses de Otumba y Coacalco.

Harfuch subrayó que las investigaciones continúan para capturar al autor material del doble homicidio, considerado pieza clave en el caso.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir