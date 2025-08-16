Revelan la brutal cifra que Cristiano Ronaldo pagaría a Georgina Rodríguez si se separan (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. Una de las noticias que dejó a los aficionados del fútbol sorprendidos, fue el anuncio del compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. La pareja confirmó su promesa a través es de sus redes sociales, la cual dio de qué hablar entre los seguidores, ya que la sortija que le dio el portugués a Georgina, está valuada por más de 10 millones de dólares, y aunque para muchos esta cifra no es tan exagerada, algunos opinan lo contrario.

Además de esto, salió a la luz un acuerdo prenupcial que la pareja firmó, la cual asegura una pensión vitalicia para Georgina en caso de que su matrimonio quede anulado. Este hecho captó más la atención de los fanáticos, quienes desataron una ola de reacciones.

¿Cuánto deberá pagar Cristiano?

Según la revista de TV Guía Portugal, el acuerdo establece que Cristiano Ronaldo deberá pagar una pensión mensual a Georgina, la cual supera los 114 mil dólares. Este contrato está establecido desde el nacimiento de su primera hija, Alana Marta.

Cabe mencionar, que aparte de la cifra que Cristiano deberá pagar en caso de separación, Georgina también se quedaría con la lujosa mansión en La Finca, Madrid, que está valorada por 5 millones y medio de euros.

Es importante destacar que el delantero Cristiano Ronaldo ha aumentado su fortuna con el paso de los años, ya que ha alcanzado los 671 millones de dólares, esto sin contar su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita, el cual le suma 230 millones de dórales anuales. Con este dato, se determina que Cristiano es el mejor atleta pagado, garantizando de esta forma la estabilidad económica de sus hijos y su prometida.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir