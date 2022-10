Revela Segob acuerdo político con el PRI; buscará recuperar reforma eléctrica y construir la electoral (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López reveló que el Gobierno federal tiene un acuerdo político con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) más allá de la reforma constitucional que amplía la presencia militar en tareas de seguridad hasta 2028, e intentarán recuperar la reforma eléctrica y construir “una verdadera reforma electoral”.

Este acuerdo político, dijo en una reunión que tuvo con legisladores de Morena previo a la sesión ordinaria del pleno en la Cámara de Diputados, permitirá al gobierno del Presidente Andrés López Obrador transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere “pero sobre todo lo que requiere el gobierno en el último tramo de su sexenio”

“Vamos, y ese es un compromiso, aquí se los digo, vamos a intentar recuperar temas como la reforma eléctrica, vamos a intentar construir una verdadera reforma electoral”, expresó el encargado de la política interna del país.

El funcionario relató a los morenistas una charla que sostuvo con el coordinador de los congresistas de Morena, Ignacio Mier, dos días antes del Cuarto Informe de Gobierno.

“Me dijo Nacho, ‘oye, quiero platicar contigo’ (…) estuvimos hablando del formato del Informe y yo sentía que me quería comentar algo, pero no sabía qué y al final me pregunta: ‘¿oye, y no te han visto nuestros amigos?’

“Nacho pues ¿de qué amigos me hablas?, y me dice de aquéllos, ¿de cuáles aquéllos Nacho?, esos con los que platicábamos la reforma eléctrica, y le digo: no pues sí, a uno de ellos no quiero ni verlo a ver si no me graba’”, expresó el titular de Gobernación a los diputados.

A finales de mayo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hizo pública una conversación que tuvo con el senador Manuel Velasco (PVEM), en la que le advertía que López Hernández le reveló que se iban a ir “con todo” en su contra, si el tricolor no daba los votos para aprobar la reforma eléctrica.

En la plática que el secretario tuvo con los legisladores morenistas recordó que Mier le informó que “los amigos” les invitaban a construir un consenso respecto a la Guardia Civil.

“¿Y en qué consiste ese consenso?, me dice, pues tan simple: una reforma constitucional y pasemos de cinco a nueve años el término de la duración”, relató.

Posteriormente, expresó López Hernández, acudió con el Presidente de la República para explicarle la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

“Y como que no me la creyó, me dice bueno, lo que tú decidas está bien, véanlo, busca a Nacho y así fue y se empezó a construir la posibilidad de lo que hoy tenemos, que es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional.

“Es un acuerdo político que le va a permitir al Gobierno del Presidente López Obrador a transitar de otra manera, y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere, pero sobre todo que requiere el gobierno del Presidente López obrador en el último tramo de su sexenio. Ya lo otro que ustedes saben, que si la Alianza que si no la Alianza, es cosa de ellos, y eso pues es la contra del acuerdo de Nacho”, dijo el funcionario.

24 Horas

Compartir