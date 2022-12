Retoman ex trabajadores del MACO acciones de protesta a casi dos años de su desalojo (14:30h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 10 de diciembre. Apoyados por diversas organizaciones de derechos humanos trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), denunciaron que a dos años de iniciar su movimiento por el incumplimiento y la exigencia de pago a sus salarios, siguen siendo hostigados por los directivos de la Asociación Civil a cargo del Museo.

Señalaron a José Luis Bustamante del Valle, Mayela Audelo Holm y Rubén Leyva del hostigamiento quienes no solo se niegan a pagar salarios adeudados sino que a través de terceras personas se han dedicado a generar difamaciones y desinformación dentro de la comunidad cultural del estado, revictimándolos, sobajándolos y justificando la violencia con la que los han golpeado.

La apertura de este espacio en las condiciones actuales, dijeron, una apertura a escondidas, de manera cautiva y con una nula intención de subsanar los agravios cometidos contra quienes de manera legítima denunciaron el respeto y cumplimiento de sus derechos, no busca otra cosa más que borrar a las víctimas, hacerlos invisibles al ojo del visitante y del local.

“Ninguna institución tiene derechos. edificar su funcionamiento encima de los derechos humanos”, expresaron.

Denunciaron que el MACO se encuentra en un momento crítico donde quienes lo han asfixiado por más de 12 años, la mesa directiva de la AC “Amigos del MACO” buscan convertirlo en una galería privada, donde quienes tienen el poder adquisitivo pueden decidir que es arte y que no, que se exhibe y que no, “manteniendo en el anonimato a sus miembros ocultan las fuerzas de interés político, económico y empresarial que pueden forjar desde ahora el sentido del museo”, señalaron.

“Este inmueble no es de un particular, este espacio le pertenece al estado, le pertenece a los oaxaqueños y no es posible que siga siendo utilizado como un club de acceso restringido”, dijeron.

Hicieron un llamado a la comunidad y a las autoridades del estado para que no permitan que un museo que nació con la intención de crear un acceso público y con acceso para todos sea privatizado.

También pidieron “justicia y un alto a la persecución en contra de quienes hoy en día no solo luchamos por nuestro salarios sino que también sean respetados los derechos culturales de una comunidad oaxaqueña que ha sido utilizada, saqueada y condicionada a apoyar espacios corruptos y llenos de impunidad”.

De su lado, Erica Lilí Díaz Cruz. de la organización Luna del Sur, manifestó que el Gobierno no ha hecho nada para resolver la situación y acceso a la justicia luego de más de dos años de haber sido desalojados violentamente los trabajadores, anunció que el día 10 de cada mes a partir de enero se va a llevar a cabo un acto de protesta pacífica en torno al derecho humano a la cultura.

Y el 10 de abril, al cumplirse 2 años de impunidad de la violación sistemática de derechos humanos, realizarán una jornada de cinco días, eventos, actos de denuncia para conminar a los Gobiernos a que se sumen a lograr a que el derecho humano a la cultura y a la diversidad de culturas y a las artes pueda estar al alcance de cualquier persona sin distinción, porque Oaxaca se está convirtiendo en un estado donde solamente la gente que tiene dinero o categoría o cierta clase es bienvenida, lo cual no podemos dejar que siga ocurriendo.

Durante los cinco días, estarán realizando un trabajo coordinado entre organizaciones para difundir la cultura de manera masiva, para llegar el día 15 de abril del 2023 que está señalado como el “Día Internacional del Arte” “por lo que queremos reivindicar ese día para retomarlo, por que lo merecemos y tenemos ese derecho’, finalizó.

Respaldan este movimiento,organizaciones como: Código DH, Centro de derechos humanos Bartolomé Carrasco Briseños, Servicios del Pueblo MIxe, Centro Profesional Indígenas de Asesoría, Defensa y Traducción, IDEMO, Luna del Sur y otras más que se van a sumar.