“Reté a Sheinbaum a debatir, no a sus voceras”, responde Xóchitl Gálvez a Tatiana Clouthier y Citlalli Hernández (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de enero. Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del PRI, PAN y PRD, negó que retar a debatir a Claudia Sheinbaum sea atacar a otra mujer, como acusaron Tatiana Clouthier, vocera de la morenista, y Citlalli Hernández, secretaria general del partido.

Entrevistada en Tabasco, antes de su mitin, Gálvez exigió que sea su eventual contrincante quien le conteste porque, sostuvo, “todos sabemos que sí debe pedir permiso“.

“La verdad de las cosas es que yo le hablo a la señora Sheinbaum, a Claudia. Que conteste Claudia: debatimos o no debatimos. Creo que México merece que hablemos los temas. Ella dice que México está mejor que nunca, yo digo que no. Entonces, cara a cara, yo digo por qué México no está mejor que nunca y yo pongo los números de inseguridad en la mesa, pongo los temas de corrupción en la mesa, pongo los temas de salud”, detalló.

La abanderada presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México señaló que a Morena, la “soberbia los va a matar”.

La senadora con licencia rechazó que necesite los debates para crecer en las encuestas, como apuntó Sheinbaum.

“Voy a crecer, estoy creciendo”, aseguró.

Xóchitl Gálvez reiteró que no tuvo nada que ver con el convenio entre los dirigentes nacionales del PRI y PAN previo a las elecciones en Coahuila, como ha señalado la precandidata de Morena.

Advirtió que son ellos, los dirigentes partidistas, quienes deben asumir la responsabilidad por ese pacto.

“A diferencia de Sheinbaum, que sale a defender a los hijos del presidente de los actos de corrupción aquí en Tabasco, porque el hijo del presidente está metido en la empresa de medicamentos e hizo contratos millonarios en Tabasco, Andy, con una empresa de medicamentos, y ahora el otro hijo con el Tren Maya, y la señora Sheinbaum diciendo que es impensable cometan actos de corrupción”, señaló.

Calificó como “totalmente condenable” lo sucedido en Coahuila, y sostuvo que no tiene nada que ver con dichos tratos.

“En este momento yo no he firmado nada a cambio de ser candidata a la presidencia de la República”, recalcó.

Latinus.us

