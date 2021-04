Resumen ejecutivo nocturno de noticias (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de abril.

LOS CASOS DE CORONAVIRUS EN MÉXICO SON:

CASOS ESTIMADOS: 2,460,495

4,679 casos nuevos

DEFUNCIONES CONFIRMADAS: 206,146

548 nuevas defunciones

ACUMULADO DE PERSONAS VACUNADAS: 10,642,873

PERSONAS RECUPERADAS: 1,802,033

*El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde que llegó a la Presidencia ordenó que no se desaloja a ningún derechohabiente que viva en algún departamento comprado por medio del Infonavit por motivos de fraudes o falta de pago.

*El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores consideró que los empacadores de mercancías en supermercados, que hayan completado su esquema de vacunación Covid-19, pueden reiniciar sus actividades de manera voluntaria en las diferentes sucursales de tiendas de autoservicio.

*El Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que podría ser la próxima semana cuando se solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una prórroga para legislar sobre la despenalización de la marihuana.

*Senadores del llamado grupo de contención formado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica.

*Comisiones de la Cámara de Diputados suspendieron este jueves la discusión y aprobación del dictamen para generar una nueva regulación en la subcontratación laboral.

*La Cámara de Diputados aprobó reformas que agilizan el ascenso de militares en los concursos de selección para obtener un rango superior.

*Será en unas dos semanas cuando se resienta el impacto por la movilidad y relajamiento de medidas contra Covid-19, por lo que hay que tener cautela, pidió hoy la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

*El Presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, anunció la aplicación de segundas dosis de vacuna contra Covid-19 para adultos mayores, en la capital del Estado de México.

*A través de redes sociales, Eulalia Mendoza Modesto, novena regidora del Ayuntamiento de Jocotitlán en el Estado de México, fue exhibida recibiendo la vacuna contra Covid-19 pese a no estar dentro del grupo de adultos mayores para tener derecho a la dosis.

*Raúl Morón sostuvo que ni Morena ni PT tienen un plan B en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no restituya su registro como candidato de la Gubernatura de Michoacán.

*La Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco informó que Julia Isabella Villaseñor, la niña de un año y seis meses desaparecida junto a su familia, fue localizada con vida en un predio en La Barca.

*Joe Biden, instó a prohibir que los particulares puedan tener fusiles de asalto de tipo militar, como parte de una serie de anuncios para controlar la violencia por armas de fuego en el país.

*Al menos una persona muerta y 4 heridas de gravedad dejó un tiroteo en Bryan, Texas, informó la Policía, de acuerdo con el medio local KBTX.

