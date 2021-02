Resumen ejecutivo nocturno de noticias (21:15 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero.

LOS CASOS DE CORONAVIRUS EN MÉXICO SON:

CASOS CONFIRMADOS:1,886,245

12,153 casos nuevos

CASOS ESTIMADOS: 2,082,399

14,544 casos nuevos

DEFUNCIONES CONFIRMADAS:161,240

1,707 nuevas defunciones

ACUMULADO DE PERSONAS VACUNADAS: 686,601

Casos negativos: 2,443,027

Personas recuperadas: 1,450,237

*En un hecho histórico y a casi un mes de haber iniciado el año, el FOVISSSTE liberó la totalidad de los folios de créditos “Tradicionales” mediante el Sistema de Puntaje 2021, lo que además de beneficiar a los derechohabientes, ayudará a la recuperación económica y a la generación de empleos en el país. Lo anterior, por instrucciones del Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Agustín Gustavo Rodríguez López, a partir de este día ya están liberadas las 67 mil 910 solicitudes inscritas que estaban

https://bit.ly/2MPJAMX

*La Fiscalía General de la República aprehendió en Acapulco, Guerrero, al ex Gobernador poblano Mario Marín, por las presuntas torturas a la periodista Lydia Cacho en 2005.

*La Suprema Corte de Justicia confirmó hoy la negativa de suspender la reducción de tiempos fiscales que concesionarios privados de radio y televisión tienen que ceder al Estado, ordenada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 23 de abril de 2020, e impugnada por el Instituto Nacional Electoral.

* Un juez federal suspendió la aprehensión de Alonso Ancira girada por lavado de dinero y precisó que no debe ser privado de su libertad.

*Después de que un hombre falleciera en las puertas del Hospital Magdalena de las Salinas, entre peticiones de familiares para que se le brindara atención, pero sin personal de salud que lo atendiera, el titular del IMSS, Zoé Robledo, aseveró que el caso sería investigado.

*Investigaciones en lavado de dinero y manejo de fondos ilegales serán parte de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, dio a conocer el Gobierno de la Ciudad.

*La Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que a la fecha han detectado desvíos por mil 588 millones de pesos en recursos públicos que ocurrieron durante la Administración de Miguel Ángel Mancera.

*Apagar por completo el incendio forestal registrado en el Pico del Águila del Ajusco, que impactó más de 13 hectáreas tomó más de 14 horas, reportó este miércoles la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX.

*Aunque apenas en noviembre la acusaba de provocar inundaciones por el desfogue de la presa Peñitas, el Gobierno de Tabasco desistió de su demanda contra la Comisión Federal de Electricidad, porque ésta perdonó el adeudo de 607 mil usuarios.

*El Instituto Nacional de Migración informó que separó a ocho funcionarios basados en Nuevo León por fallas administrativas al retener la camioneta que fue calcinada junto con otro vehículo y 19 cuerpos en Tamaulipas.

*El cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, fue hospitalizado este miércoles por insuficiencia cardiaca, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano.

*La Administración Biden ha aplicado 16 millones de dosis de las vacunas contra el Covid-19 desde que asumió el poder el pasado 20 de enero, según informó este martes el equipo de trabajo del Gobierno.

*Luego de que un juez en Texas bloqueó temporalmente la semana pasada la orden de Joe Biden de pausar las deportaciones por 100 días, los agentes de migración no dudaron en usar la ventana para romper con el tono del nuevo Presidente.

*Japón promulgó una ley que permitirá castigar con multas a aquellos que no cumplan con las restricciones contra el coronavirus, mientras el país busca frenar la última ola de infecciones.

