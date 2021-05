Resumen ejecutivo nocturno de noticias (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de mayo.

RESUMEN EJECUTIVO NOCTURNO

LOS CASOS DE CORONAVIRUS EN MÉXICO SON:

CASOS ESTIMADOS: 2,568,783*

645 casos nuevos

DEFUNCIONES CONFIRMADAS: 220,489

56 nuevas defunciones_

*ACUMULADO DE PERSONAS VACUNADAS: 23,301,884

PERSONAS RECUPERADAS: 1,903,494

*El Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, conmemoró virtualmente el 60 aniversario del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. A través de un vídeo, Ramírez Pineda recordó que, a cuatro meses del inicio de operaciones del Instituto, el 16 de mayo de 1961, el presidente Adolfo López Mateos inauguró este hospital, que ha sido pionero en México de alta especialidad

https://bit.ly/3oq33lN

*Zhu Qingqiao, Embajador de China en México, agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Estado mexicano, la petición de perdón por la masacre ocurrida en 1911 en contra de esta comunidad en esta ciudad, y aseguró que con este acto se curan las cicatrices que dejó esta tragedia.

*La Secretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no tiene fuero para enfrentar las acusaciones en su contra.

*El sexto embarque con 500 mil dosis de vacunas Sputnik V llegó a México para combatir la pandemia contra Covid-19. Las vacunas producidas en Rusia arribaron a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”, procedente del Aeropuerto Internacional de Moscú, Rusia, con escala en París, Francia.

*El Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó que pasadas las elecciones del 6 de junio impulsarán una reforma electoral “que evite excesos y abusos”.

*El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers reiteró que el regreso a las aulas universitarias iniciará en los próximos días y se realizará en forma paulatina, ordenada y “con todas las precauciones necesarias

*Chiapas inició este lunes el retorno inicial de clases presenciales en 500 escuelas públicas y privadas de la entidad de acuerdo con las medidas sanitarias contra la pandemia, y como parte de un plan piloto, informó la Subsecretaría de Educación Federalizada.

*En los municipios de Ahome, Cosalá y Elota y el Rosario en Culiacán se iniciará con la primera aplicación de la vacuna de la farmacéutica Pfizer a veintisiete mil 526 adultos mayores de cincuenta años y en caso de que aún haya personas de más de sesenta años que por diversas razones no ha sido inmunizado, será atendido.

*Estados Unidos suministrará 20 millones de dosis de vacunas antiCovid adicionales a terceros países, con lo que el total enviado al exterior rondará los 80 millones de dosis, anunció el lunes la Casa Blanca.

*El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el lunes que le pidió a Israel dar pruebas de que Hamas estaba operando en el edificio en Gaza que usaban The Associated Press y otros medios noticiosos y que fue destruido por misiles israelíes, pero informó que hasta ahora no ha visto dicha evidencia.

*Taiwán, que había sido hasta el momento un ejemplo de la lucha contra el Covid-19, prohibió hoy la entrada a la isla de extranjeros sin permiso de residencia y cerró escuelas como parte de la situación de alarma para frenar el avance de un brote que ha dejado más de 700 casos en los últimos tres días.

Compartir