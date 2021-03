Resumen ejecutivo nocturno de noticias (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo.

LOS CASOS DE CORONAVIRUS EN MÉXICO SON:

CASOS ESTIMADOS: 2,314,287

6,763 casos nuevos

DEFUNCIONES CONFIRMADAS:189,578

712 nuevas defunciones

ACUMULADO DE PERSONAS VACUNADAS: 2,731,900

Personas recuperadas: 1,660,786

*El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Tramo 5 del Tren Maya, que irá desde esta ciudad hasta Tulum, será elevado para no afectar construcciones ni vialidades, aprovechar el derecho de vía y convertirlo en un bello mirador para los pasajeros.

*López Obrador aseguró que la cuarta transformación no se podría llevar a cabo sin el apoyo de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional.

*Pronosticó que a mediados del año se normalizará en su totalidad la afluencia turística y se reactivará la economía turística en Quintana Roo que había previo a la llegada de la pandemia del Covid-19.

*Un juez federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México concedió a la defensa de Gilda Margarita Austin, mamá del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, tres meses más de prórroga para el cierre de la investigación complementaria en su contra por su presunta vinculación al caso de los sobornos de la constructora Odebrecht.

*Luego de 52 días en el hospital, el Cardenal emérito Norberto Rivera fue dado de alta por haber evolucionado positivamente tras contraer Covid-19.

*La Ciudad de México seguirá la próxima semana en semáforo naranja ‘sin bajar la guardia’, informaron autoridades capitalinas.

*La contaminación por bióxido de azufre registrada en las estaciones de monitoreo de calidad del aire puede provenir de fuentes diferentes a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

*Ante las movilizaciones feministas por llevarse a cabo, la Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la violencia.

*Este 5 de marzo arrancaron las campañas por las Gubernaturas de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, cuatro de ellas del PRI y una bajo la figura independiente.

*El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca buscó a sus correligionarios del PAN para dar su versión y ser escuchado respecto de la solicitud de desafuero que pesa en su contra.

*El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para que no viajen a México durante las vacaciones de Semana Santa que comienzan el próximo 28 de marzo debido al alto número de casos y hospitalizaciones de Covid-19 en el País.

*Donald Trump, se pronunció contra la Administración Biden por los reportes de aumento en el flujo de migrantes hacia EU, que consideró era consecuencia de eliminar sus políticas y afirmó que había eliminado la buena relación con México en el tema.

