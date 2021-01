Resumen ejecutivo nocturno de noticias (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de enero.

LOS CASOS DE CORONAVIRUS EN MÉXICO SON:

CASOS CONFIRMADOS:1,841,893

16,374 casos nuevos

DEFUNCIONES CONFIRMADAS:156,579

1,434 nuevas defunciones

ACUMULADO DE PERSONAS VACUNADAS: 662,217

Casos negativos: 2,365,303

PERSONAS NOTIFICADAS: 4,642,539

*Tras cinco días en confinamiento por COVID, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video desde Palacio Nacional para que no haya rumores. “Ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malentendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo”, dijo

https://bit.ly/2L4EkV6

*El nuevo líder del Pentágono de Estados Unidos, Lloyd Austin, informó que se comunicó con los Secretarios de Defensa y Marina de México, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, y que reafirmaron compromiso de trabajar en conjunto.

*El Gobierno mexicano advirtió que la suspensión de todos los vuelos entre el País y Canadá, hasta el 30 de abril, podría ocasionar una crisis económica en América del Norte.

*La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, pidió cautela a los diputados de Morena en las reformas que pretenden hacer, sobre todo en las que pueden impactar el T-MEC y con la que se pretende eliminar el outsourcing, por lo que propuso mesas de capacitación.

*La Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, señaló que en el primer semestre del año se podrían recuperar los empleos que se perdieron en 2020, a raíz de la pandemia.

*La Arquidiócesis Primada de México informó que, aunque el Cardenal emérito Norberto Rivera Carrera ya cruzó sus días críticos tras contagiarse de Covid-19, su estado aún se reporta como delicado.

*El Gobierno de la Ciudad de México informó que la Capital se mantiene en semáforo rojo, pese a que se ha registrado una ligera baja en hospitalizaciones y casos de Covid-19.

*Debido a que la mitad de los contagios se han registrado en reuniones familiares, el Gobierno de la Ciudad pidió omitir la celebración del día de la Candelaria, para evitar otro repunte de casos por Covid-19.

*En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se instalaron tres laboratorios más autorizados por Cofepris para que pasajeros y tripulación de vuelos internacionales puedan realizarse las pruebas de Covid-19, requisito indispensable para viajar a algunos países.

*En un video difundido por redes sociales se observan a dos policías adscritos la Alcaldía Benito Juárez descender de la patrulla y aparentemente robar piezas de un auto estacionado en la Colonia Narvarte.

*La variante del virus SARS-CoV-2 llegó a Jalisco. El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que están en estudio cuatro casos en la entidad de la variante E484K, identificada como sudafricana-brasileña.

*Un total de 25 tanques de oxígeno medicinal fueron recuperados por autoridades policiacas de Michoacán tras haber sido robados ayer de un camión que los transportaba en el Municipio de La Piedad.

*La Unión Europea obligará a las farmacéuticas que produzcan vacunas contra el Covid-19 en territorios del bloque a notificarle cuando quieran exportarlas fuera y sólo podrán hacerlo si las autoridades del país en el que tengan sus fábricas les dan el visto bueno.

*El ex director de una empresa estatal de gestión de activos fue ejecutado este viernes en China tras una condena por aceptar sobornos, una de las sanciones más severas impuesta en un caso reciente de corrupción.

