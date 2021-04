Resumen ejecutivo nocturno de noticias (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de abril.

LOS CASOS DE CORONAVIRUS EN MÉXICO SON:

CASOS ESTIMADOS: 2,450,423

5,396 casos nuevos

DEFUNCIONES CONFIRMADAS: 205,002

603 nuevas defunciones

ACUMULADO DE PERSONAS VACUNADAS: 9,675,517

PERSONAS RECUPERADAS: 1,795,213

*El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa que en respuesta a lo ocurrido en el Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”, de manera inmediata se detuvo al presunto agresor y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

*La investigación que derivó en el arresto, en territorio estadounidense, del ex Secretario Salvador Cienfuegos fue en detrimento de la colaboración con Estados Unidos, reprochó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

*La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la neutralidad no sólo compete a los Gobiernos, también a las autoridades electorales y urgió también a la discreción.

*La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA de la vacuna COVAXIN con el objetivo de ser aplicada como parte de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México.

*El gobierno federal negó que haya una militarización de la seguridad pública en el país, ya que la estrategia contra la delincuencia y la criminalidad se basa en la atención a las causas de la violencia, en la promoción del bienestar de la población.

*Con la advertencia de que no cuentan con los mil 500 millones de pesos para realizarla, el Instituto Nacional Electoral arrancará con los trabajos de la consulta popular para juzgar a los ex Presidentes, que se efectuará el 1 de agosto.

*En su último día de vacunación contra Covid-19, las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero acumulan al menos 42 mil 87 dosis aplicadas.

*Dolores Padierna, candidata a alcaldesa de Cuauhtémoc, recorrió las calles de la Morelos, a lado de Tepito, para escuchar los problemas de los vecinos.

*Candidatos de la Coalición Va por México (PAN, PRI, PRD) realizan recorridos por calles de alcaldías como Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán.

*Este miércoles 7 de abril iniciará la vacunación contra Covid-19 para adultos mayores en 21 municipios del Estado de México a los que no habían llegado la aplicación del biológico y con ellos se concluye con la vacunación en los 125 municipios.

*El grado de sequía en la cuenca del Río Cutzamala aumentó y los niveles de almacenamiento en las presas disminuyeron a 46.2 por ciento, reportó la Comisión Nacional del Agua.

*En la incursión del Ejército a una residencia en Salinas Victoria, en Nuevo León, fue detenido un líder del Cártel del Golfo.

*Joe Biden, celebró que durante su mandato se han aplicado más de 150 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, al tiempo que hizo un enfático llamado a continuar con las medidas de prevención por el repunte en la propagación del virus.

*La inmunización en menores, como parte de un estudio de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford se ha detenido mientras el regulador de fármacos del Reino Unido investiga sobre los casos de coágulos de sangre en adultos.

