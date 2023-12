Resuelven de común acuerdo incidente de tránsito entre patrulla de la Policía Vial Estatal y vehículo particular (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de diciembre. Sobre el incidente de tránsito suscitado entre un vehículo particular y una patrulla de la Policía Vial Estatal en Salina Cruz, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa que no se registraron personas lesionadas y que los daños materiales fueron atendidos en tiempo y forma por las aseguradoras correspondientes, resolviendo de manera satisfactoria para las personas involucradas.

Los hechos ocurrieron el domingo 17 de diciembre, alrededor de las 20:30 horas, e involucró un automóvil marca Honda tipo City, modelo 2014, habilitado como patrulla de la Policía Vial Estatal, color blanco, con placas de circulación TMA9002 del estado de Oaxaca, conducido por el elemento F. C. C., y un automóvil particular marca Chevrolet tipo Beat, modelo 1992, color blanco y placas de circulación TLW9284 del Estado de Oaxaca, conducido por A. A. F. B.

Cabe destacar que la patrulla de la Policía Vial Estatal con número económico 1658, se dirigía a atender un siniestro reportado por los Servicios de Emergencia en dicha localidad.

Al lugar del incidente arribaron de inmediato las compañías aseguradoras involucradas y tras la certificación médica de las partes, cuyas pruebas de alcoholemia resultaron negativas para ambos conductores, resolvieron la situación de común acuerdo.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos, en tanto que la SSPC se reitera respetuosa de las determinaciones que resulten.

