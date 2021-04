Oaxaca de Juárez, 7 de abril. El periodista Carlos Loret de Mola responde a la embestida del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina. “La embestida no es por Cassez-Vallarta. Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira… para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada, revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente”, expresó.

https://fb.watch/4JHnRES9RO/

Compartir