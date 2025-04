Respetarán taxistas acuerdo de ninguna base en calle Nuyoó de Huajuapan (18:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de abril. Efrén Cruz Girón, coordinador del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC) en Huajuapan, expresó que respetan la determinación de la autoridad municipal de cero bases de taxis sobre la calle Indio de Nuyoó.

“Pero nosotros somos respetuosos, nos adaptamos a las reglas que pone la autoridad. Ahorita vamos a aguantar, más adelante vamos a seguir en pláticas a ver si nos vuelven a rescatar el espacio para ascenso y descenso, no base, ascenso y descenso nada más. Para eso, no es otra cosa, pero no bloqueamos o entorpecemos la circulación”, indicó.

Agregó que la mañana de ayer miércoles elementos de Vialidad Municipal, no les permitieron ocupar los dos espacios que supuestamente les habían asignado en la calle céntrica.

Cruz Girón agregó que dicha indicación fue parte de los acuerdos que tuvo la autoridad municipal con los comerciantes y habitantes, para que quitarán los bloqueos que realizaron el martes.

“La situación fue que nos movieron de donde nos habían autorizado dos cajones, a la altura del estacionamiento, donde está la farmacia San Jorge; ahí teníamos dos espacios, que nos había autorizado la Coordinadora de Vialidad que estaba anteriormente”, recordó.

Refirió que de inmediato acudieron al palacio municipal en donde fueron atendidos por el síndico procurador de justicia, Othón Abel Sibaja Suárez, quien les comentó que la orden era para cualquier sitio de taxis u organización, no permitir la instalación de bases de taxis en la calle Indio de Nuyoó.

Adelantó que buscarán reunirse con los comerciantes y la autoridad municipal, para que les permitan tener uno o dos espacios para ascenso y descenso de pasaje.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir