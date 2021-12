Respetará Alberto Esteva resultado de la encuesta para seleccionar al candidato de Morena (16:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. El aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Oaxaca, Alberto Esteva Salinas, celebró que la comisión de Honor y Justicia de este instituto político, haya reconsiderado la integración de los aspirantes para la elección del candidato de este partido.

En entrevista con Adnsureste, comentó que impugnaría para solicitar el método y la forma de elección de los cuatro candidatos que anteriormente había dado a conocer que participarían en la encuesta de Morena.

“Hoy precisamente me entregaron una encuesta local, en donde tengo los primeros números que señalan que soy de todos los candidatos de Morena, el mejor posicionado, tengo 77.9 opiniones positivas contra 63.3 de Susana Harp y 60.3 de Salomón Jara, de los tres soy el que tengo menos comentarios negativos”, aseguró.

Sostuvo que de los tres, podría ser el mejor candidato a la gubernatura de Oaxaca, porque aunque no es el más conocido, sí es el mejor calificado.

“Yo pagué la encuesta pero pedí un ejercicio honesto, que me dijeran la verdad, porque estoy aquí pensando que quiero ser gobernador, no quiero ser funcionario en Oaxaca, me parece que el que se inscribe es el que puede y el que tiene el talento”, añadió.

Precisó que en el documento que le entregó la encuestadora se señala que a los oaxaqueños les da igual si es un candidato o candidata, “no hay problema, mayoritariamente les da igual, pero lo verdaderamente importante es que la decisión la toma la gente”.

De esta forma, indicó que Susana Harp y Alberto Esteva serían los dos finalistas, al ser está la fórmula final de la decisión.

Recordó que el proceso de afiliación a Morena se cerró proceso cuando ganaron la presidencia, por eso muchos, entre ellos él, no estaban afiliados al partido.

“Creo que el tema de la afiliación es secundario, cuando tú tienes una vida política, a mí nadie me puede decir que soy amigo del viejo Murat, creo que la gente revisa y por eso tenemos positivos, yo voy a respetar lo que diga Morena, si dicen que es Susana votaré por ella y que Dios nos bendiga a todos, yo me dedicaré a otras cosas”.

“Y si soy candidato que Dios me bendiga a mí, para conducirme de manera correcta, depende de nosotros, tenemos que ser exigentes, ya vi que el viejo Murat ya tiene candidato, pero el oaxaqueño es muy celoso”, subrayó.

En sus recorridos por las regiones de Oaxaca, dijo que es lamentable y duele ver las condiciones en que viven los oaxaqueños.

“En los recorridos he llegado con un camioncito con todo lo que te puedas imaginar, y antes que nada empiezo a repartir, son cosas que me han hecho llegar amigos hoteleros, restauranteros, y yo lo estoy repartiendo y soy muy feliz porque cuando tú das recibes más”.

Esteva Salinas, puntualizó que ha estado muy feliz caminando todo el estado, escuchando lo que ha dicho la gente, que está harta de gobiernos corruptos, de gente de fuera que llegaron como aves carroñeras, hambrientos, que han dejado en los huesos a Oaxaca.

Compartir