Resguardan Palacio Nacional previo a marcha por los ocho años de los 43 Ayotzinapa (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. Aún no comenzaba la conferencia diaria de la Presidencia de la República y al zócalo capitalino ya habían llegado varias plataformas que transportaron los muros metálicos que resguardarán el Palacio Nacional durante la marcha para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Hoy culminará una jornada de protesta que realizaron familiares de los desaparecidos y estudiantes de la Normal y que incluyó manifestaciones y pintas en las fachadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de Israel en México.

Además de otro par que terminaron en violencia y con decenas de policías lesionados frente a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y la puerta 1 del Campo Militar 1.

Hoy el presidente López Obrador llamó a evitar la violencia en las manifestaciones.

“Está garantizada en cualquier circunstancia la libertad a disentir, a la manifestación, lo único es evitar la violencia. Ya llevamos años practicando la no violencia. Hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica al resistencia civil pacífica, la no violencia. No es tirar piedra ni bomba molotov, es protesta pacífica y convencer. No nada más es la fecha en la que vamos a manifestarnos y vamos a provocar violencia y ya, es trabajo de todo los días, casa por casa, convencer en fábricas, colonias populares, en plazas públicas”, expuso el mandatario.

24 Horas

Compartir