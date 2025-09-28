Rescatan el Skate Park de Candiani en beneficio de vecinas y vecinos (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. El gobierno municipal que preside Ray Chagoya, en coordinación con el Gobierno del Estado, realizó un Tequio Vecinal en el Skate Park de la Agencia de Policía de Candiani, ubicado en avenida Las Águilas.

Durante la jornada, vecinas y vecinos participaron activamente en acciones de limpieza, deshierbe y rehabilitación del espacio, con el objetivo de recuperar un punto de encuentro seguro y funcional para la práctica deportiva y la sana convivencia.

Desde el inicio de la presente administración, los Tequios Vecinales se han consolidado como una estrategia permanente para mejorar las colonias, barrios y agencias de la capital. Estas actividades no solo contribuyen a la recuperación de espacios públicos, sino que también fortalecen la participación ciudadana y el trabajo en comunidad.

Con el rescate del Skate Park de Candiani, el gobierno municipal que encabeza Ray Chagoya refrenda su compromiso de seguir construyendo una ciudad limpia, ordenada y segura, en la que todas y todos puedan disfrutar de espacios dignos para la recreación y el bienestar colectivo.

