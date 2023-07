Rescatan a niña de 3 años a bordo de un salvavidas de unicornio en Grecia (12:30 horas )

Grecia, 23 de julio. En las últimas semanas, ha sido tendencia en las redes sociales un conmovedor video que muestra el rescate de una niña de tres años que quedó a la deriva en altamar, aferrándose a su salvavidas de unicornio.

El suceso ocurrió en el año 2020 en la playa de Antirrio, ubicada en el sur de Grecia. La historia ha recobrado relevancia debido a que el video ha sido compartido ampliamente en plataformas digitales, convirtiéndose en una sensación viral.

Medios internacionales dieron a conocer la historia de la pequeña hace tres años, describiendo cómo el viento arrastró a la niña y su juguete inflable hacia altamar antes de que sus padres pudieran reaccionar. Grigoris Karnesis, un veterano capitán griego de ferry, fue el héroe de esta inesperada tragedia.

El capitán Karnesis, al avistar a la niña en su salvadidas de unicornio, no dudó en acercar su ferry, el Salaminomachos, de 100 metros de eslora, para llevar a cabo el rescate. La tarea no fue sencilla, ya que debía maniobrar cuidadosamente para no volcar el frágil inflable y asegurarse de que no fuera arrastrado por la resaca del motor del barco.