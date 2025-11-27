Rescata Fiscalía a perrito maltratado en el fraccionamiento Montoya (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Unidad Especializada contra el Maltrato Animal, en colaboración con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez rescataron a un perro víctima de crueldad animal en un domicilio del fraccionamiento Montoya, acción coordinada con la sociedad civil organizada.

Los hechos se registraron este 26 de noviembre de 2025, tras recibir una denuncia ciudadana que reportaba a una perrita en situación de maltrato, encadenada y con lesiones, que se encontraba al interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Montoya, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez.

Por estos hechos, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Unidad de Rescate Animal de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales cumplimentaron las diligencias correspondientes por la Carpeta de Investigación 21139/FVCE/OAXACA/2025, por el delito de Crueldad Animal.

Como resultado de las actuaciones, se logró el rescate del canino, quien fue evaluado por el perito médico veterinario.

Una vez asegurado, el animal quedó albergado por la asociación protectora de animales “Patitas Felices”.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso de investigar y perseguir todos los hechos que atenten contra la vida y la integridad de los animales, actuando siempre con estricto apego a la ley.

