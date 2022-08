Reprueban designación de nueva titular de la SEP (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de agosto. El perfil de Leticia Ramírez para ocupar la Secretaría de Educación Pública (SEP) no es el ideal para ocupar ese puesto y obedece más a la cercanía que tiene con el Presidente de la República, coincidieron legisladores y especialistas en educación.

Ayer en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Ramírez fue nombrada titular de la SEP por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que la funcionaria es una persona de absoluta confianza, preparada, honesta y además de también ser maestra, es una mujer con convicciones.

“Es un personaje que, sin dudar de su capacidad porque la verdad se conoce muy poco de ella, el presidente está privilegiando porque cumplen con su perfil de lealtad, en su concepto muy particular y torcido de lealtad”, dijo el diputado federal Jorge Triana (PAN).

Agregó que muy probablemente no dará resultados al Ejecutivo en la SEP, pero sí será una persona que le va a ser leal al presidente.

“Es una persona muy cercana al presidente, pero claramente no cuenta con las credenciales ni perfil de idoneidad para ocupar el cargo, pero no nos sorprende que sea un perfil menor el que está proponiendo. Pero le damos el beneficio de la duda porque al ser una persona que no tiene una trayectoria sólida, pues no conocemos sus capacidades y en una de esas nos sorprende, ojalá y así sea”, concluyó.

Por su parte, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López, dijo que con ese nombramiento López Obrador está lastimando a los niños y a los jóvenes y afectando a futuras generaciones.

Consideró que la nueva titular de la SEP es una persona que no cuenta con la capacidad técnica para estar al frente de esa secretaría y “solamente porque es una subordinada del presidente y porque seguramente le ha sido muy leal a su populismo es por lo que está ahí; qué lamentable, ¿cómo pasamos de Vasconcelos a Leticia Ramírez?, este gobierno es absolutamente irresponsable”.

Para Jeny Farías, directora de Operaciones y Proyectos en Mexicanos Primero, coincidió en que el nombramiento de Ramírez parece darse por la cercanía que tiene con el Presidente y no porque sea la más calificada para el cargo.

“La experiencia de la maestra Leticia es en otro sector. Ella tiene otras habilidades, que esperamos que las aproveche en ese sentido. Sin embargo, va a tener que llegar a aprender sobre educación y sobre política pública educativa”, señaló Farías.

Agregó que aunque se exaltó que la nueva secretaria de Educación tiene experiencia como docente, ésta se dio hace 20 años, por lo que se tiene que actualizar y preparar, “porque los pendientes que deja Delfina son muchos y urgentes”.

Ayer, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, recibió en las instalaciones de la dependencia a Leticia Ramírez Amaya para acordar cómo se realizará la transición.

