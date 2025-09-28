Reportann volcadura de una camioneta en la carretera a Monte Albán (11:25 h)

2025/09/28  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. Esta mañana se reportó la volcadura de una camioneta en la carretera que conduce a las ruinas de Monte Albán.

Los hechos de dieron a la altura de la población de Los Ibañez donde una camioneta Pick Up color blanco se salió de la carretera.

Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.

Cuerpos de auxilio y elementos de la Policía Vial Estatal acudieron al lugar para apoyar a los ocupantes de la unidad.

