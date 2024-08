Reportan intento de asalto a autobús del ADO en Astata, autoridades exigen seguridad (10:25 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. Un usuario de las redes sociales denunció un intento de asalto a un camión del ADO en donde viajaba de Huatulco a Chiapas.

Señala que salió de Huatulco a las 11 pm, y alrededor de la 01:30 am, a la altura de Santiago Astata intentaron asaltar el autobús.

“Gracias a Dios, el chófer no se detuvo y solo fueron daños materiales ya que apedrearon el autobús y rompieron las ventanas”, escribió.

Manifestó que en Salinas Cruz les cambiaron el autobús, advirtiendo a los pasajeros del peligro que corren al viajar de noche por esta vía, “para que tengan cuidado si van a viajar de noche y van a pasar por ese tramo de Huatulco-Salina Cruz, esperemos que la empresa de transporte emita algún comunicado para la difusión correspondiente”, finalizó.

Ante ello, las autoridades municipales de Santiago Astata, emitieron un documento al respecto, “urge la seguridad, no levanten a un pueblo unido”, comienza el comunicado.

“Debido a los Acontecimientos Señalados en los Medios de Comunicación sobre los asaltos sobre nuestra Vía de Comunicación, solicitamos de manera más atenta a las fuerzas armadas, así como la Guardia Nacional (División Camino, Operativas), al Ejército Mexicano, Marina, Policía Estatal y demás”.

De igual manera, hizo un llamado al Instituto Nacional de Migración, “se dice que son los que están cometiendo acontecimientos sobre la carretera Federal”, expresa el comunicado.

“Santiago Astata lamenta decirle que no me permitirá el paso a los mismos, no necesitamos puesto de revisión si están realizando un paso libre y cometiendo delitos”.

Aseguraron que Santiago Astata no puede permitir estos actos de Violencia y si los elementos de la seguridad correspondientes no pueden, “el pueblo lo hará y acuérdense que Santiago Astata NO entrega a los delincuentes”.

“Por un Astata seguro, por un pueblo unido, por su municipio y agencias seguras, por una seguridad a nuestros habitantes y transeúntes”.

