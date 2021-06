Reportan en Hidalgo 36 muertos de Covid, ¡a pesar de haber sido vacunados! (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de junio. Alejandro Benítez Herrera, Secretario de Salud de Hidalgo, informó que de las seis mil 163 muertes por Covid-19 en el estado, alrededor de 36 personas tenían antecedentes de vacunas.

De las 36 personas que han perdido la vida a causa del coronavirus, 11 contaban con el esquema completo de vacunación, mientras que a 25 se les había aplicado la primera dosis.

Debido a esta situación, se está llevando a cabo un análisis estadístico y técnico para conocer la cepa que los infectó, el tipo de vacuna que se les suministró y los problemas de salud estaban que padecían las personas.

“La vacuna no es la panacea y no todos reaccionamos de la misma forma a la vacuna, no todos levantamos la misma cantidad y concentración de anticuerpos”, expresó Benítez durante una rueda de prensa.

También destacó que la vacuna protege dependiendo del individuo y la dosis aplicada, pues en promedio, el biológico otorga protección durante diez meses.

Información y foto de:https://enbreve.mx

