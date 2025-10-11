Reportan accidente en la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla (09:45 h)

2025/10/11  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. Las condiciones adversas provocadas por las fuertes lluvias de las últimas horas, la imprudencia y falta de pericia del conductor provocaron un accidente en la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla.

Los hechos sucedieron este sábado por la madrugada cuando un vehículo compacto sufrió un percance en el kilómetro 39 derivado del mal estado de la vía federal.
Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, solo daños materiales.
Las condiciones climatológicas han provocado serios daños a la carretera que comunica la capital con la región de la Costa oaxaqueña, en algunos puntos, los trabajos de rehabilitación han sido suspendidos y no cuentan con señalamientos.
Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Mezquindad: Francisco Garfias (09:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. No entiendo la indiferencia, en muchos casos hasta rechazo, de morenistas y sus simpatizantes...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: