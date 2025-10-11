Reportan accidente en la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla (09:45 h)

Los hechos sucedieron este sábado por la madrugada cuando un vehículo compacto sufrió un percance en el kilómetro 39 derivado del mal estado de la vía federal.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, solo daños materiales.

Las condiciones climatológicas han provocado serios daños a la carretera que comunica la capital con la región de la Costa oaxaqueña, en algunos puntos, los trabajos de rehabilitación han sido suspendidos y no cuentan con señalamientos.

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. Las condiciones adversas provocadas por las fuertes lluvias de las últimas horas, la imprudencia y falta de pericia del conductor provocaron un accidente en la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla.