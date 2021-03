Reportan 300 escuelas privadas que retomaron curso presencial (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Alrededor de 300 escuelas particulares han retomado actividades presenciales en toda la República Mexicana desde el 1 de marzo, comentó Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP).

“Sí se están abriendo las escuelas, se dijo que a partir del primero de marzo, pero no tenía que ser exclusivamente (ese día) sino podía ser dentro de la semana, y de aquí en adelante se van a empezar a abrir las escuelas en toda la República Mexicana.

“Ahorita llevamos poco más de 300 de todos los niveles, especialmente primaria y secundaria. Esto es voluntario, no es que tengan que abrirse todas las escuelas, hay quienes no quieren abrir y padres que no quieren llevar a sus hijos, es respetable”, expresó.

Al entrevistado se le cuestionó cuáles eran las escuelas que habían reabierto y en qué estados se concentraban, pero no dio datos precisos y solamente estimó que alrededor de nueve escuelas por entidad han retomado actividades presenciales.

Resaltó que en estados como Baja California, Coahuila, Jalisco y Veracruz ha habido apertura por parte de los gobernadores para que retomen actividades presenciales, y en el caso de la Ciudad de México si bien no se ha permitido, las escuelas que abrieron (no refirió número) tampoco han tenido operativos por parte del Instituto de Verificación Administrativa.

Además, estimó que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque se respete la decisión de las autoridades estatales, haya más facilidades.

“Estamos esperando tener la comunicación (con Delfina Gómez, secretaria de Educación) porque seguramente estaba esperando indicaciones del Presidente, y el Presidente las dio apenas (martes); que nos dé todas las facilidades y que se respeten las decisiones de abrir las escuelas.

“No tenemos problemas con ella todavía, esperamos tener el diálogo para que tengamos un mayor apoyo”, manifestó.

El representante de las escuelas de paga resaltó que es idónea la reapertura gradual, pues esperar al color verde del semáforo que mide la intensidad de la pandemia de Covid-19 sería complicado.

“Hasta el semáforo verde sería catastrófico, porque se tendrían que abrir las 270 mil escuelas que hay a nivel nacional, ingresarían los 37 millones de estudiantes, 2 millones de trabajadores del sector educativo, entonces tenemos que ir reabriendo poco a poco”, consideró.

El martes pasado, el Jefe del Ejecutivo resaltó que los gobiernos estatales están en libertad de decidir la fecha de apertura de las escuelas, siempre y cuando haya consenso con maestros y padres de familia.

Se consultó con Comunicación Social de la secretaría si contaban con algún dato de aperturas de escuelas particulares, comentó que al corte de ayer, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, “de las 3 mil 400 instituciones privadas registradas en la SEP, no se tiene reporte de reapertura”.

A finales de febrero, la Asociación advirtió que regresarían a clases presenciales en todos los niveles educativos.

Este diario tuvo acceso a una circular del Colegio William James, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, donde informó a padres de familia que “la postura es esperar las indicaciones de nuestro incorporado SEP, mantenernos como siempre apegados a la legalidad, y actuar con prudencia y responsabilidad para evitar poner en riesgo a nuestra comunidad”.

Yunue Miranda, quien lleva a su sobrino a dicho colegio, manifestó que es oportuno aguardar el semáforo verde ante los contagios por el nuevo coronavirus.

Mientras que otras madres consultadas coincidieron en que prefieren aguardar a que el regreso a los planteles sea seguro.

Esmeralda Santana, cuyo hijo estudia Comunicación y Relaciones Públicas en una escuela privada, en Ensenada, Baja California Sur, calificó de “excelente” las clases a distancia, por lo que prefiere que éstas continúen así ” hasta que todos recibamos la vacuna”.

