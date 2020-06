Renuncia Rufino Merino como coordinador general del MULT (10:05 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 16 de junio. Rufino Merino Zaragoza, renunció hoy como coordinador general del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

En conferencia de prensa, aseguró que desde 1989, año en que fue nombrado a cargo de esta organización social en San Juan Copala, se dedicó a hacer todo lo posible para bajar proyectos y apoyar a los enfermos así como a los niños, al creer firmemente que la educación es lo fundamental para que las comunidades puedan transformarse.

Acompañado por algunos de sus compañeros militantes, sostuvo que se retiraba contento, ya que se habían logrado muchas cosas en la región.

“Por eso quiero agradecer a todos, ahora vamos a descansar y buscar otra ruta si es que se puede hacer algo más, buscando la salud y tratando de mejorar gracias al cuidado de los médicos”.

Al cuestionarle si estaría interesado en participar en el próximo proceso electoral, afirmó que todavía no tenía nada, pero si el pueblo se lo pedía participaría y si no pues no pasaba nada, ya que no quería nada a la fuerza.

Dijo que las comunidades tendrían que nombrar hoy al nuevo coordinador estatal del Mult, y no descartó que pudiera ser Rogelio Pensamiento, maestro de la Sección 22 del CNTE.

“A veces uno quiere hacer mucho pero hay trabas en las gestiones sobre todo sino se autorizan los proyectos, pero lo que se ha logrado ha reflejado un avance desde hace 40 años en que el Mult se fundó como organización, por eso decimos que el Mult seguirá trabajando con quien sea el nuevo dirigente”.

Rufino Merino Zaragoza puntualizó que desde hace dos años había solicitado su renuncia que hasta ahora fue aceptada.

