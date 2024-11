Renuncia Liz Concha a la secretaría general del PRI y a su militancia de 2 décadas (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de noviembre. La actual diputada local Lizbeth Anaid Concha Ojeda renunció este día a su militancia priista de 2 décadas y a la secretaría general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señala que el partido ya no la representa.

Concha Ojeda que luego de una reflexión y realizar un ejercicio de autocrítica, dijo que es necesario reconocer que el PRI dejó de ser la opción en la que se sentía representada y escuchada, “el PRI se ha convertido en un partido autoritario, que dejó de representar los intereses de la población y su militancia en el que no hay espacio para disentir, se han cerrado las puertas para el debate y el ejercicio de criterios propios”.

Mediante una carta de renucnia, señaló que las dirigencias actuales no exigen institucionalidad, exigen sumisión, “el PRI que conocí y en el que me formé ya no es el mismo, se ha alejado de la verdadera voluntad popular, es necesario reconocer también que, recientemente se ha acentuado la cerrazón y la intolerancia, se dejó de escuchar a la militancia y a quienes hemos y seguimos realizando un trabajo permanente en territorio, y que muchos de esos cuadros merecen una oportunidad en el comité estatal y que no han sido tomados en cuenta, en su lugar, se han privilegiado decisiones cupulares y dirigencias impuestas en las que no tienen cabida quienes se atreven a disentir y a quienes hemos exigido espacios se nos ha excluido de la toma de decisiones”.

“Por lo anterior, después de varios días de reflexión he tomado la difícil decisión de presentar mi renuncia como Secretaria General del Comité Directivo Estatal y como militante del Partido Revolucionario Institucional, ya no me puedo quedar en un partido donde no se privilegie el diálogo, la concertación y principalmente el respeto por las mujeres y sus derechos”.

La aún diputada local integrante de la LXV Legislatura local, expresó que renunció al PRI pero no a la política, pues hay que señalar que será parte de la LXVI Legislatura ya que logró una curul como diputada plurinominal, junto con el líder estatal Javier Casique Zárate por los votos alcanzados en la pasada elección por el partido al cual renuncia hoy.