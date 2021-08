Renuncia el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tras 11 denuncias de mujeres por acoso sexual en su entorno de trabajo (11:11 h)

Su dimisión se produce una semana después de que la Fiscalía General del estado de Nueva York determinara que Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, entre ellas trabajadoras y exempleadas estatales. Esto a raíz de una investigación independiente impulsada tras las denuncias públicas de un grupo de mujeres que acusaron al demócrata de actos y comentarios inapropiados.

Desde que surgieron las primeras acusaciones hace meses, Cuomo defendió su inocencia y se resistía a renunciar. “Quiero que sepan directamente por mí que nunca he tocado a nadie inapropiadamente o hecho avances sexuales inapropiados. Tengo 63 años, he vivido toda mi vida adulta a la vista de todos. Simplemente no soy esa persona”, dijo en un video en la red social Twitter.

Desde la publicación del informe se sucedieron las llamadas a su dimisión, la más destacable de ellas la del presidente, Joe Biden. “Creo que debería renunciar”, afirmó el mandatario hace una semana en una conferencia de prensa este martes en la Casa Blanca.

También le dieron la espalda políticos de su propio partido, como el líder de la Asamblea estatal, Carl Heastie, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, o el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.

“Reconociendo su amor por Nueva York y el respeto que le tiene al cargo, le pido al gobernador que renuncie”, afirmó Pelosi.

“Como hemos dicho antes, las acciones que se reportan del gobernador fueron profundamente perturbadoras, inapropiadas y completamente inaceptables”, aseguraron por su parte Schumer y la senadora demócrata por Nueva York Kirsten Gillibrand, en una declaración conjunta.

“No era normal”

La asistente ejecutiva de Cuomo, que lo denunció por acoso sexual, se identificó públicamente en televisión en una entrevista emitida por la cadena CBS este lunes por la mañana. La mujer, Brittany Comisso, aseguró que el político demócrata “violó la ley” y debía “rendir cuentas” por ello.

Comisso aclaró que nunca tuvo relaciones sexuales consensuadas con el gobernador del estado de Nueva York, pero que los abrazos que le daba no eran los que le daría “a su madre o a su hermano”.

“No dije nada. No dije nada en todo este tiempo. La gente no entiende que este es el gobernador del estado de Nueva York. Hay soldados que están fuera de la mansión. No están ahí para protegerme. Están ahí para protegerlo. Sentí que si hacía algo no iba a ser él el que iba a ser despedido o metido en líos”, añadió.

La presunta víctima aparecía con el seudónimo “asistente ejecutiva 1” en el informe de la Fiscalía General de Nueva York.

La mujer alegó que Cuomo se comportaba inapropiadamente con ella desde 2019, con besos y abrazos que le hacían sentir incómoda, y que el pasado mes de noviembre en su residencia oficial, adonde acudió a petición de él, el político metió sus manos por debajo de su blusa y le tocó un pecho en su mansión de Albany.

También aseguró que en otra ocasión el gobernador le agarró y manoseó el trasero mientras se hacían una foto en la mansión ejecutiva.

“Quizás para él, que pensaba que esto era normal. Pero para mí y las otras mujeres a las que les hizo esto, no era normal. No fue bienvenido. Y ciertamente no fue consensuado”, concluyó.

La investigación

Dos abogados externos entrevistaron a lo largo de 5 meses a 179 personas, cuyos testimonios permitieron establecer que la Administración Cuomo es un “ambiente de trabajo hostil”, “plagado de miedo e intimidación”.

La investigación también llegó a la conclusión de que Cuomo violó leyes federales y estatales que prohíben el acoso en el espacio de trabajo, y que tanto él como su equipo tomaron represalias contra al menos una persona que denunció los hechos.

“Estas entrevistas y pruebas revelan un panorama profundamente perturbador pero claro: el gobernador Cuomo acosó sexualmente a empleados estatales actuales y anteriores, leyes federales y estatales”, explicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el pasado martes. “Lo que revela esta investigación es un patrón perturbador por parte del gobernador”, insistió.

Cuomo había estado al mando de la gobernación del estado desde 2011 y antes había sido fiscal general de Nueva York de 2007 a 2010, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1997 a 2001.

Su padre también fue gobernador del estado y su hermano, Chris Cuomo, es el presentador de noticias de CNN.

