Renuncia Alejandro Murat al PRI, dice que ya no lo define como político, aunque fue gobernador tricolor (23:36 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. Tras entregar el Gobierno de Oaxaca en las pasadas elecciones al morenista Salomón Jara Cruz, el ex mandatario Alejandro Murat Hinojosa renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político que le dio la oportunidad de tener diversos cargos en el Gobierno federal y de elección popular.

Con ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo premiará con una posición en el Senado de la República para contar con fuero, y que no le alcance la presunta investigación que realiza la Administración de Salomón Jara a los funcionarios del ahora ex priista vinculados con el llamado “Cartel del Despojo”.

En su cuenta de la red social X, Murat Hinojosa circuló un video en donde señala que renuncia al PRI.

Luego de las mieles del poder que le brindó el Revolucionario Institucional, como diputado federal plurinominal sin hacer campaña, en la LIX Legislatura del Congreso federal y de 2007-2009 como Director General del INFONAVIT, ahora repentinamente dice que ya se dio cuenta que no puede ser parte de algo que no le define como persona, ni como político y que no corresponde a visión de México que le anima a seguir participando en la vida pública.

Murat fue cercano al ex presidente Enrique Peña Nieto, incluso llegó a ser gobernador de Oaxaca sin haber nacido en la entidad, su padre encabeza la Fundación Colosio y su hermano es senador.

En los últimos años, se inclinó sin reserva a la 4T, y fue uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso se comenta que entregó el gobierno a Morena.

Ahora, se perfila para un cargo en el Senado bajo el manto protector de AMLO.

Anunció la creación de la Alianza Progresista por México.

A la opinión pública:

Comparto que he presentado mi renuncia con carácter irrevocable al PRI. pic.twitter.com/jQtK1Ov92P — Alejandro Murat (@alejandromurat) November 18, 2023

