Reivindica Primavera Oaxaqueña lucha sindical de trabajadores del Gobierno del Estado (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. El Gobierno de la Primavera Oaxaqueña es sensible a los derechos de las y los trabajadores, quienes contribuyen día a día con su esfuerzo para que la transformación llegue a cada rincón de la entidad.

En este sentido, como un acto de reivindicación de la lucha de la clase trabajadora, el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció la reincorporación del personal sindicalizado de la administración estatal a sus centros laborales, una vez que concluyan su trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

“Somos un gobierno congruente con nuestra propia historia, venimos de la lucha social, siempre hemos caminado de la mano con las y los trabajadores, hemos reivindicado las casusas legitimas y nunca seremos insensibles a la realidad social”, puntualizó.

El Mandatario estatal explicó que, para este proceso, instruyó a la Secretaría de Administración para que atienda de manera personal y directa, sin intermediarios, a las personas servidoras públicas cuyas plazas fueron objeto de revisión en diciembre de 2024.

Recordó que este proceso se emprendió para revisar la estructura laboral del gobierno, toda vez que durante años se multiplicaron plazas sin planeación, de manera irresponsable, en detrimento de las finanzas públicas.

“Convoco a cada trabajador a que este retorno sea también un compromiso renovado para servir con honestidad, eficiencia y con entrega al pueblo”, expresó durante la conferencia de prensa.

Jara Cruz señaló que su administración ha dialogado con el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), con quien coincidió en que lo más importante es el reconocimiento al personal y la estabilidad de sus familias; por ello, se respetará su antigüedad, prestaciones y trayectoria laboral.

“El sindicalismo en Oaxaca debe ser garante de justicia y dignidad laboral, nunca refugio de privilegios o intereses particulares. No debe haber margen para pláticas indebidas y debemos trabajar estrechamente para cerrar el paso a la corrupción”, reiteró.

El Gobierno del Estado dará seguimiento a este proceso a fin de evitar que terceros lucren y engañen a la base trabajadora con cobros ilegales.

