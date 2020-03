Reinstala titular de la SSPO comandancia de la Policía Estatal en Loma Bonita (16:30 h)

Loma Bonita, Tuxtepec, Oax., 30 de marzo. En el marco de la Ley Estatal de Seguridad Pública y la propia Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Ernesto Salcedo Rosales, designó a un comandante de la Policía Estatal y cinco elementos más comisionados en funciones de mando de las corporaciones municipal de seguridad en Loma Bonita, Tuxtepec; a fin de restablecer el orden y brindar seguridad a la población.

Durante su visita a la región de la Cuenca del Papaloapan, Salcedo Rosales explicó que se le notificó al municipio, a través de su presidente, Raymundo Rivera Hernández; que la SSPO asumiría la coordinación de las Policías Municipal y Vial del dicha demarcación, en razón de los recientes acontecimientos, operaciones de seguridad y procuración de justicia realizadas en días pasados.

En entrevista Salcedo Rosales explicó lo anterior derivo de los siete cateos simultáneos en el municipio en cuestión, logrando la detención de 10 personas, entre ellos un presunto jefe de una célula criminal de la Cuenca del Papaloapan y, del Director de la policía municipal; así como, cinco elementos de esta corporación por la comisión de delitos del fuero federal.

En esta misma intervención el titular de la SSPO, encabezó la revisión de la licencia colectiva de armas de fuego que estaban posesión del Cuartel de la Policía Municipal y en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se decomisó todo el armamento asignado en Loma Bonita para ser trasladado al cuartel de la Policía Estatal para su revisión y mantenimiento correspondiente.

Además se revisó y certificó ante Notario Público y la Dirección General de Asunto Jurídicos de la SSPO, el estatus administrativo del personal que integra la policía municipal y en ese mismo momento se separó de sus funciones a 35 elementos que no habían cumplido su proceso de alta en el Registro Único de Policías de Oaxaca (REPUVE) o no tenían su documentación completa; de igual forma a quienes no actualizaron o aprobaron su Evaluación de Control de Confianza.

En esta gira de trabajo, también atestiguó la reinstalación de la Comandancia de la Policía Estatal Preventiva, que desde hace meses no tenía presencia en Loma Bonita y, se asignó a un comandante con sus elementos y las unidades correspondientes.

Estas acciones forman parte de la estrategia que implica la reinstalación de cinco comandancias de la Policía Estatal en igual número de municipios que por diferentes razones no estaban en funciones como: Huautla de Jiménez, Jalapa de Díaz, Loma Bonita, San Miguel Soyaltepec, y San Pedro Ixcatlán, para fortalecer la presencia institucional en la región de la Cañada y la Cuenca del Papaloapan.

El encargado de la Seguridad Pública de Oaxaca, informó que en el caso específico de San Juan Bautista Tuxtepec, desde al año pasado y en un acuerdo con el presidente municipal, la SSPO designó a un comandante de la Policía Estatal en funciones de director de la Policía Municipal; sin embargo la coordinación operativa y administrativa sigue estando a cargo del municipio; lo anterior ha permitido una coordinación muy estrecha con las corporaciones de seguridad.

