Reina incertidumbre y confusión a días de que inicien las clases (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. A menos de una semana del arranque presencial del ciclo escolar 2021-2022, la incertidumbre y confusión reinan entre padres de familia y profesores de educación básica.

Falta de condiciones en las escuelas, desconcierto respecto a cuál será el protocolo sanitario a implementarse y complicaciones en la inscripción de los niños son algunas de las inquietudes de la comunidad escolar.

Minerva González, maestra de secundaria en el Valle de Toluca, Estado de México, señaló que en junio pasado tomaron un curso en línea -impartido por el IMSS– en el que se explicó que el retorno a las aulas sería sólo en semáforo verde.

“Al final del día, lo que hemos escuchado sobre los protocolos es mucha improvisación ante una situación en la que está en riesgo la vida de menores de edad y la de los maestros (…) Y estos protocolos cambian y cambian como si fuera algo muy simple, como si fuera un juego -realmente- la vida de las personas”, expuso.

Asimismo, Darío Aguirre, profesor en la alcaldía Xochimilco, indicó que no se puede ver a los planteles de forma aislada, sino todo el contexto.

“Suena muy bonito, pero (el protocolo) no está completo debido a que faltan recursos para implementarlo como el gel (antibacterial), termómetros y otros gastos que van a tener que sufragar los padres”, advirtió.

Ángeles Pérez, quien es conserje en una secundaria de la alcaldía Cuauhtémoc, señaló que pese a los avisos dados por parte de la escuela, algunos padres han hecho caso omiso: “No sé si estén espantados por la situación”.

Como personal de apoyo, reveló que en el plantel donde trabaja se llevan a cabo los procesos de inscripción de manera presencial, así como las juntas de Consejo Técnico Escolar (CTE) con las medidas de prevención.

PADRES DUDAN EN MANDAR A SUS HIJOS

En tanto, Aidé Hernández, vecina de la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, consideró que: “Hay escuelas que no están adecuadas para el regreso”, pues no tienen los medios elementales para brindar el aseo requerido y prevenir contagios de Covid-19.

Añadió que a lo anterior se suma la problemática de la inscripción de los menores en línea. En su caso, el correo donde le notificaban el proceso le llegó dos días después de la fecha indicada, además de que en la escuela no le han informado acerca de las medidas preventivas que se implementarán en el regreso a las aulas.

Nayeli Enríquez, madre de familia, opinó que todavía no existen las condiciones para el regreso a clases presenciales.

“Si a veces uno como adulto no se sabe cuidar, ahora imagínate a los adolescentes. Ellos luego están muy desubicados y no toman las medidas que deben ser. Es jugarse la vida en un volado”, comentó.

Agregó que está a la espera de la resolución obtenida de las juntas de los CTE para saber cómo se llevará a cabo el nuevo ciclo escolar.

“La mayoría de los papás estamos viendo la manera de que las clases sean virtuales nuevamente, pero creo que el director hará votación para ver si regresamos o no”.

“Las clases deben de seguir en línea hasta que de verdad sea un regreso seguro, con un protocolo bien organizado y no sacado nada más de la manga” Helena Ponce, Profesora de preescolar.

“No los voy a mandar (a mis hijos), pero ¿de qué sirve? Yo voy a ir y a tener contacto con más niños; puedo poner en riesgo a mi familia, por qué no esperar” María, madre de familia y maestra.

“En la escuela no nos han informado nada, pero si en curso normal nos pedían dos cubetas de agua, ¿cómo van a garantizar las medidas sanitarias?” Victoria Torre, madre de 2 niños en primaria.

“No sé nada (…) no creo que sea tiempo (de regresar), estoy muy insegura, temo mucho por la salud de mi hija, pues ella aún no está vacunada” Karen Sanabria, madre de familia.

“Uno como papá sale a trabajar. Es sano mentalmente que ellos (los alumnos) también tengan sus actividades, siempre con las medidas necesarias” María José Mendoza, madre de familia.

LINEAMIENTOS ESTÁN EN EL DOF

Se prevé que el próximo lunes alrededor de 25 millones de estudiantes regresen a clases presenciales, luego de que debido a la pandemia por Covid-19 se optara por un sistema de aprendizaje en línea.

La guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, a la que remite el Acuerdo 23/08/21 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de agosto pasado, establece que: “La educación presencial puede realizarse en todos los niveles del semáforo de riesgo epidémico”, así como una serie de medidas preventivas como son los filtros en casa, entrada de la escuela y salón para detectar síntomas y el uso obligatorio de cubrebocas.

