Rehabilita gobierno de Oaxaca de Juárez canal pluvial en la zona sur de la ciudad (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de agosto. Derivado del colapso de la losa de concreto armado en el Andador Huerto los Ciruelos, ubicado en el Fraccionamiento Trinidad de las Huertas, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano realiza la rehabilitación del canal pluvial en esta área.

Esta obra es una respuesta del compromiso del gobierno capitalino que encabeza Ray Chagoya, para mejorar la infraestructura urbana y atender las necesidades prioritarias de vecinas y vecinos de la zona.

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano informa que, los trabajos tienen como objetivo fortalecer la infraestructura hidráulica, permitiendo un mejor flujo del agua y evitar riesgos relacionados con el drenaje pluvial.

Los trabajos, también son una muestra del interés del gobierno municipal por crear un entorno y una ciudad más limpia, ordenada y segura.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender las inquietudes de la ciudadanía, fomentando así una cultura de participación activa en la mejora de la ciudad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir