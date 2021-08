Regreso a clases presenciales es un atentado contra las familias y los niños: Jesús Zambrano (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de agosto. Después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal anunciara un regreso a clases en plena tercera ola de contagios de COVID-19, Jesús Zambrano Grijalva, Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró que “en estas condiciones el retorno a clases significa poner en riesgo la salud y la vida de miles de niños y niñas y sus familias en todo el país. Hablan de un “inminente” regreso a las escuelas, pero no se hacen responsables de garantizar que no habrá contagios y dejan en manos de los padres de familia la decisión de mandar a los hijos firmando una carta de corresponsabilidad “. Así que, si algo les pasa, el gobierno no se hará responsable, sino serán los padres”.

A través de una carta de “corresponsabilidad”, la SEP se lavará las manos del riesgo sanitario que implica retomar las clases presenciales en este punto de la pandemia. Además, los gobiernos locales, padres y madres de familia, así como directivos y docentes tendrán que asumir el costo de implementar medidas sanitarias como la desinfección de los planteles.

“Al presidente López Obrador le interesa simular que todo está bien y que la situación del país mejora, aunque en ese afán tenga que pasar por encima de la salud de miles de estudiantes y trabajadores de la educación. Ayer se alcanzó nuevamente un máximo histórico de contagios por día, pero para él eso no tiene importancia”, aseguró Zambrano Grijalva.

Información del PRD/El Arsenal

