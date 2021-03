Regresa Salud de NL más de 4 mil vacunas Sinovac en mal estado (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel Enrique de la O Cavazos, informó este lunes que le regresó a la Secretaría de Salud (Ssa) federal un lote de 4 mil 680 dosis de vacunas Sinovac debido a que las recibieron en mal estado.

En conferencia de prensa, el funcionario de Salud estatal indicó que recibieron lotes que en total contenían 33 mil 480 dosis de vacunas, de las cuales 28 mil 800 se encontraban “en buen estado”.

“Otras vacunas venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada”, por lo que el secretario instruyó al personal de Salud de la entidad que las revisara. “Deben estar entre dos a ocho grados; estaban en 12, 13 grados. Las vacunas no tienen efectividad si no están bien conservadas“.

“No vamos a poner vacunas a los nuevoleoneses que puedan poner en riesgo su salud“, expresó el médico. Estas dosis sería aplicadas en municipios de la zona norte de Nuevo León.

Agregó que en otras entidades como Jalisco, Michoacán y Tamaulipas han recibido vacunas “echadas a perder (…) No es responsabilidad de la Secretaría de Salud del Estado, pero sí tenemos que cuidarlas muy bien”.

