Regresa AMLO en 2026: Así será su nueva gira nacional, revela periodista (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador podría romper con el retiro, y volver al ojo público en enero de 2026 , esto para presentar por el país su nuevo libro, así lo señaló el periodista Ciro Gómez Leyva.

Cabe mencionar que, el exmandatario López Obrador acaparó nuevamente los reflectores el pasado 1 de junio, cuando salió a emitir su voto para las elecciones del Poder Judicial, ahí el tabasqueño compartió que ha dedicado su tiempo para redactar su próximo libro.

Asimismo, el periodista Gómez Levya indicó que apenas concluya la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, empezará a circular por las librerías del país.

“A juzgar por el tiempo invertido, Andrés Manuel López Obrador habrá preparado con una dedicación propia de los más disciplinados y obsesivos escritores”, señala el también conductor de noticias.

¿Cuándo se presentará el nuevo libro de AMLO?

Según las palabras de Ciro Gómez Leyva, el próximo libro del expresidente López Obrador será editado por la editorial Planeta, al igual que sus pasadas obras, y este contará con un tiraje magnífico.

Asimismo, el nuevo escrito de Andrés Manuel López Obrador, no sería presentado de manera oficial en el mes de diciembre, sino hasta enero del 2026, y bajo este motivo sería que el tabasqueño volvería a recorrer el país.

“He conjeturado que la primera razón de su encierro de 14 meses debe ser el no tener espacios públicos en donde poner un pie, sin que reciba insultos o demostraciones hostiles, a menos de que esos lugares sean armados y rigurosamente protegidos por el mundo de 4T”, advirtió.

En tanto, el periodista señala que será interesante ver los espacios, donde el nuevo libro de López Obrador será presentado, dado que pudieran ser en grandes plazas públicas y con muestra de apoyo del pueblo.

“Será interesante ver si el autor llega a los sitios característicos donde escritores y ensayistas presentan sus libros o si las presentaciones se efectuarán en grandes plazas públicas, con grande muestras del apoyo del pueblo”, concluyó Gómez Leyva.

