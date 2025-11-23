Regresa a México la bebé Jazlyn Azuleth, quien sobrevivió a la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre. La Fundación Michou y Mau detalló que Jazlyn Azuleth, la bebé salvada por su abuela en la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, regresó a la Ciudad de México luego de estar hospitalizada dos meses en Estados Unidos.

Por medio de un comunicado en redes sociales, se indicó que la menor y su mamá llegaron el viernes 21 de noviembre a la capital del país, siendo trasladadas a su domicilio en una ambulancia perteneciente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en apoyo y coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México

“Jazlyn y su mamá llegaron a México hoy (viernes 21 de noviembre) y fueron trasladadas a su domicilio en ambulancia al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México”, destacó.

Jazlyn Azuleth fue trasladada en septiembre a las instalaciones del Shriners Hospitals for Children, ubicado en Galveston, Texas, por la Fundación Michou y Mau, cuya presidenta es Virginia Sendel, para que recibiera atención médica especializada tras las heridas provocadas por la explosión.

“Agradecemos al Hospital Shriners en Galveston, Texas, por toda la ayuda brindada a esta pequeña, quien pasó dos meses y cinco días en sus instalaciones recuperándose”, apuntó la fundación en su comunicado.

La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ocurrió el 10 de septiembre de 2025. Ese día, la bebé Jazlyn Azulet se encontraba con su abuelita Alicia Matías, de 54 años de edad quien trabajaba como checadora de transporte en el paradero de el Metro Santa Marta de la Línea A.

Al momento de la explosión Alicia protegió con su cuerpo a la bebé, hecho que le provocó quemaduras de tercer grado en el 98 por ciento de su cuerpo. La abuelita murió la tarde-noche del 12 de septiembre de 2025.

La menor de edad fue atendida en un inicio en el Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México, donde fue estabilizada para luego ser llevada al Shriners Hospitals for Children de Texas.

Información de: López-Dóriga Digital

