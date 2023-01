Registran coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza por el Edomex (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de enero. El registro de la coalición fue firmado por los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Este sábado, último día para registrar alianzas políticas ante el Instituto, se dieron cita en sus instalaciones a partir del mediodía Eric Sevilla, Anuar Azar, Agustín Barrera y Mario Cervantes, dirigentes en el Estado de México del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, respectivamente, para realizar el registro de la coalición.

Tras firmar el documento, el presidente priísta declaró a los legisladores y militantes de los cuatro partidos que se encontraban presentes, en referencia a la oposición, que “hoy inicia el periodo de una gran lucha, hay que salir a las calles, hay que salir con la vista en alto, ellos tuvieron su oportunidad, ya le fallaron a México, ya fallaron municipalmente”.

De igual forma, señaló que “aquí no van a pasar, no lo vamos a permitir, las elecciones se ganan en las calles y se ganan con votos, no vamos a permitir ningún tipo de coacción”.

Por su parte, Barrera retomó el tema de la posposición de la solicitud de registro del día anterior, el cual había levantado especulaciones de un descontento entre su partido y el resto de integrantes de la alianza.

“Tuvo que ver, efectivamente, con la incorporación de nuestro compañero de la dirigencia de la Nueva Alianza, Mario, (…) que no terminábamos de pactar y de acordar”, explicó.

Y agregó que “el PRD, es más, lo digo así, fuimos los primeros que (…) estábamos convencidos de que esta era la única posibilidad de que juntos pudiéramos enfrentar el proceso electoral que tenemos enfrente”.

En tanto, Cervantes señaló que, a pesar de las diferencias de pensamientos entre los partidos integrantes, unirse a la coalición fue la mejor decisión para ofrecer el mejor gobierno a la ciudadanía de la entidad.

24 Horas

